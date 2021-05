Rekurs 20'000 Franken weniger Lohn pro Jahr: Der Salmsacher Gemeindepräsident wehrt sich gegen den Entscheid des Gemeinderates Martin Haas akzeptiert die Gehaltskürzung ab 1. April nicht und macht formale Gründe geltend. Die Antwort auf die entscheidende Frage lässt er offen. Markus Schoch 03.05.2021, 18.30 Uhr

Gemeindepräsident Martin Haas an der Budgetgemeinde im letzten November, als ihm die Versammlung den Lohn um 20 Prozent kürzte. Bild: Reto Martin

Die Auseinandersetzung geht in die nächste Runde. Der Salmsacher Gemeindepräsident Martin Haas akzeptiert nicht, dass er seit dem 1. April dieses Jahres weniger Lohn verdienen soll. Er hat Rekurs gegen den Entscheid des Gemeinderates eingereicht, der sich am 23. März darauf geeinigt hatte, ihm das Jahresgehalt um 20'000 Franken auf 130'000 Franken und analog das Pensum zu kürzen. So gehe es nicht, lässt Haas auf Anfrage durchblicken. Er habe den Bescheid zwei Tage vor dem Stichtag erhalten, was zu kurzfristig sei. Wie er sich über diese formalen Einwände hinaus grundsätzlich zur Lohneinbusse stelle, auf diese Frage will Haas mit Verweis auf ein laufendes Verfahren keine Antwort geben.

Vizegemeindepräsident Walter Schumacher. Bild: PD

Vizegemeindepräsident Walter Schumacher möchte sich mit dem gleichen Argument ebenfalls nicht zur Angelegenheit äussern. Der Gemeinderat habe beschlossen, sich im Moment nicht öffentlich zu äussern, um die Gerüchteküche nicht anzuheizen. «Sobald ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt, werden wir dies kommunizieren», heisst es in einer kurzen, zwei Sätze umfassenden Mitteilung der Gemeinde zur neuesten Entwicklung.

Gemeinderat muss sich bald kritischen Fragen stellen

Die Stimmbürger werden die Beteiligten voraussichtlich schon früher zur Rede stellen, und zwar an der Gemeindeversammlung vom 1. Juni in der Mehrzweckhalle des Schulhauses Bergli. Davon jedenfalls geht Conny David aus. Sie ist eine von vier Salmsacher Bürgerinnen und Bürgern, die den Stein im letzten November ins Rollen gebracht hatten. Das Quartett stellte an der Budgetgemeinde den Antrag, Martin Haas auf Anfang 2021 20 Prozent beziehungsweise 30'000 Franken weniger Lohn zu zahlen, nachdem ihm der damalige Gemeinderat im letzten Sommer nach Kritik aus der Bevölkerung und einer nach wie vor hängigen Anzeige der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission das Bauressort entzogen hatte.

Für David ist das Verhalten von Haas mit dem Rekurs gegen die Lohnkürzung «sehr befremdlich und nicht nachvollziehbar», wie sie auf Anfrage sagt. Er stelle seine persönlichen Interessen einmal mehr über das Wohl der Gemeinde, die teuer für den Rechtsstreit zahle. Und die so nicht zur Ruhe komme. Die Stimmbürger hätten vor gut einem halben Jahr entschieden, ihm einen Teil des Einkommens zu streichen, ruft David in Erinnerung. Der seit Anfang Jahr neu zusammengesetzte Gemeinderat habe diesen Beschluss jetzt nur im Grundsatz bestätigt, nachdem das Departement für Inneres und Volkswirtschaft im Beschwerdeverfahren zum Schluss gekommen sei, dass er allein in dieser Sache zuständig sei.

Eine Ausrede

Wenn sich der Gemeindepräsident nun mit der Erklärung wehre, es gehe ihm zu schnell, sei das bloss eine Ausrede, um Zeit zu gewinnen, sagt David. Tatsächlich dürfte es noch eine Weile dauern, bis das letzte Wort in der Auseinandersetzung gesprochen ist. Sowohl Haas als auch Vizegemeindepräsident Schumacher gehen davon aus, dass sich der Rechtsstreit hinziehen wird.

Stellt sich die Frage, wie stark der aktuelle Konflikt die Zusammenarbeit in der Behörde negativ beeinflusst. Vizegemeindepräsident Walter Schumacher sieht keine grundlegenden Probleme.

«Bis jetzt funktioniert es.»

In der Bevölkerung hört man allerdings etwas ganz anderes. Das Klima in der Behörde war zuletzt so stark angespannt, dass drei der vier Gemeinderäte auf letzten November ihren Rücktritt eingereicht und damit Ersatzwahlen nötig gemacht hatten.