Rekrutenschule im Homeoffice «Es braucht schon eine gehörige Portion Selbstdisziplin»: Wie Ostschweizer Rekruten die erste RS-Woche erlebt haben Rund 5000 Rekruten haben am Montag mit der Rekrutenschule im Homeoffice begonnen, darunter auch der Hauptwiler Stefan Lemmenmeier und der Romanshorner Riccardo Iannella. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 23.01.2021, 04.30 Uhr

Rekrut Lemmenmeier schaut auf seinem Laptop, ob der Zugriff auf die Militärwebsite klappt. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Hauptwil, 21. Januar 2021)

Die Schweizer Armee erwartet von ihren Homeoffice-Rekruten, dass sie täglich sechs Stunden Grundlagen zum Militärdienst und zum militärischen Alltag erarbeiten sowie mindestens vier Stunden Sport pro Woche treiben. «Da braucht es schon eine gehörige Portion Selbstdisziplin», meint Rekrut Stefan Lemmenmeier dazu. «Und es braucht auch Zugriff auf die Website.» Bereits seit RS-Beginn sei nämlich der Zugriff auf die Bundesseite wegen technischer Probleme oftmals gar nicht möglich.

Neuer Masterserver wird in Betrieb genommen Gemäss Auskunft von Armeesprecher Stefan Hofer hat die Schweizer Armee mit dem Learning Management System (LMS) den Rekrutinnen und Rekruten ein Lernprogramm zur Verfügung gestellt, um den theoretischen Teil der allgemeinen Grundausbildung zu Hause zu erarbeiten. Da der RS-Start mit dem Beginn der vom Bundesrat kurzfristig beschlossenen Homeoffice-Pflicht zusammenfiel und somit eine grosse Zahl der Bundesangestellten von daheim aus arbeitet, ist das bundeseigene System seit Beginn der Woche stark belastet. Dies führt dazu, dass die Leistungsfähigkeit des LMS beeinträchtigt ist und es zu langen Wartezeiten beim Anmelden oder Arbeiten an den Lektionen kommt. Test werden angepasst Die RUAG als Betreiberin des LMS und die Armee konnten inzwischen die Serverleistung zwar verbessern, die Leistung des LMS ist aber immer noch unbefriedigend. Um das zu verbessern, wird seit Donnerstag bis morgen Sonntag ein neuer LMS Masterserver in Betrieb genommen. Die Rekrutinnen und Rekruten, welche die ersten drei Wochen die theoretischen Grundlagen von zu Hause aus erarbeiten, werden am 8.Februar in ihre Kasernen einrücken. Die danach vorgesehenen Tests über das bis dahin erarbeitete theoretische Wissen werden wegen des erschwerten Lernens der Lage angepasst.

«Das Einloggen hat bei mir zwar funktioniert, weil ich dies bereits zwei Tage vor RS-Beginn gemacht habe. Doch dann, auch nach mehrmaligen Versuchen, komme ich häufig gar nicht weiter. Vermutlich ist das E-Learning-Tool ständig überlastet.»Nach telefonischer Kontaktaufnahme mit der Armee sei ihm mitgeteilt worden, dass er das vorgegebene Lernprogramm auf Papier gedruckt per Post erhalten werde. «Das ist mir ohnehin lieber», ergänzt der Rekrut. Denn er ziehe den Papierausdruck der Arbeit am Bildschirm vor. Rekrut Lemmenmeier lacht und sagt:

«Ich bin halt ein Schreiner und kein Computermensch.»

«Es war schon ein bisschen ungewohnt, zu Hause in die Rekrutenschule einzurücken», erzählt Stefan Lemmenmeier. Der 20-Jährige aus Hauptwil ist einer der rund 5000 Rekruten, die am Montag mit der Winter-RS im Homeoffice begonnen haben. Wegen der Coronapandemie sind 40 Prozent der Rekruten die ersten drei Wochen im RS-Homeoffice. Die restlichen rund 7000 Rekruten sind physisch vor Ort in der ihnen zugewiesenen Kaserne eingerückt. Unter den insgesamt 12'000 auszubildenden Armeeangehörigen sind 190 Frauen, die freiwillig Militärdienst leisten. Mit der Massnahme des gestaffelten Einrückens will vermieden werden, dass asymptomatisch infizierte Kameradinnen und Kameraden andere Rekruten anstecken.

Die Rekrutinnen und Rekruten im Homeoffice lernen jeden Tag um die sechs Stunden Grundlagen zum Militärdienst und zum militärischen Alltag. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Hauptwil, 21. Januar 2021)

Es gibt Lasagne statt «Spatz aus der Gamelle»

Das Lernen im Homeoffice falle ihm nicht allzu schwer, da auch sein Bruder zurzeit öfters von zu Hause aus am Computer arbeite. Dieser sei in der Ausbildung als Mediamatiker. Stefan Lemmenmeier erzählt, dass sich die Online-Rekruten ihren Tagesablauf selbst einteilen können. «Meine Lernzeiten im RS-Homeoffice sind von acht Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags. Diesen Zeitrahmen habe ich mir gegeben und möchte ihn auch einhalten.» Da aber das Arbeiten am Laptop wegen technischer Probleme nicht immer möglich sei, hilft Stefan Lemmenmeier stattdessen seinem Vater auf dem landwirtschaftlichen Betrieb – etwa beim Holzen im Wald oder beim Holzspalten auf dem Hof. Diese Arbeiten gehören dann bei ihm zum obligaten Sportprogramm. Eine weitere sportliche Betätigung sei zügiges Laufen draussen an der frischen Winterluft.

Momentan gibt es bei Rekrut Lemmenmeier noch keinen Spatz aus der Gamelle, die Suppe mit Fleisch, die jeder Rekrut kennt. Doch für die Essenszubereitung im RS-Homeoffice sei meistens er zuständig. «Heute gibt es Lasagne bei uns», verrät der Rekrut. Es gelten aber noch weitere militärische Dienstregeln daheim. Stefan Lemmenmeier zeigt auf sein Informationsschreiben, das er von der Schweizer Armee erhalten hat. Darin steht, dass in der Phase vom 18. Januar bis am 7. Februar die Rekruten dem Militärstrafgesetz und dem Militärstrafrecht unterstehen. Während dieser Phase sei das Führen von privaten Motorfahrzeugen jeweils von Sonntag, 24 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, nicht erlaubt.

Rekrut Lemmenmeier wird seinen Dienst als Richtstrahlpionier im Februar in Kloten antreten. Der Waffenplatz Kloten-Bülach ist Zentrum der Übermittlungsausbildung in den Bereichen Richtstrahl und Funk der Schweizer Armee. Stefan Lemmenmeier wird im Anschluss an die RS, die insgesamt 18 Wochen dauert, seinen Wehrdienst als sogenannten Durchdiener leisten. Dabei wird der Rest des Dienstes nach dem Grundkurs nicht in jährlichen Fortbildungen der Truppe geleistet, sondern gleich der ganze zu leistende Dienst in einem Stück erfüllt.

Rekrut Iannella sitzt mit seinem Laptop, dem Notizheft, den Kampfstiefeln, der ABC-Schutzmaske und der Militär-Plakette am Küchentisch. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Romanshorn, 22. Januar 2021)

Bereits Ende November hat Rekrut Riccardo Iannella seine Kampfstiefel im Armeelogistikcenter in Frauenfeld abgeholt. Um die Stiefel richtig einzulaufen und sich optimal vorzubereiten, ist er oft damit draussen unterwegs.

«Mit meinen Kampfstiefeln bin ich schon einige Stunden gelaufen.»

Rekrut Iannella erzählt es und zeigt auf sein Schuhwerk. Anfangs habe ihm das harte Leder einige Blasen beschert. Doch vor allem bei langen Märschen seien gut eingelaufene Kampfstiefel wichtig.

Dokumente in der Nacht heruntergeladen

Rekrut Iannella hat im vergangenen Sommer seine gymnasiale Matura abgeschlossen und macht nun ein Zwischenjahr. Am Montag hat auch er mit der RS im Homeoffice begonnen. Nach drei Wochen wird er dann aber in die Kaserne Auenfeld in Frauenfeld einrücken und dort zum Telematik-Soldat ausgebildet. Das Fachgebiet Telematik umfasst unter anderem Funk, Telekommunikation und Alarm.

Auch Rekrut Iannella hatte diese Woche Probleme mit dem Lernprogramm, das ihm die Schweizer Armee zur Verfügung gestellt hat. Er habe teils am Abend oder in der Nacht die Dokumente heruntergeladen, damit er tags darauf lernen konnte. Der Rekrut nimmt sein Notizheft hervor, in dem er das Wichtigste zusammengefasst sowie schwierige Passagen auf Papier ausgedruckt und eingeklebt hat. Er habe sich problemlos an die vorgegebene Zeit halten können. «Ich habe bis jetzt jeden Tag sicher sechs Stunden theoretische Grundkenntnisse zum Militärdienst erarbeitet – beispielsweise die Theorie zum Sturmgewehr. Nach dem Lösen der Aufgaben kann ich am Schluss eine Selbstkontrolle machen, um zu schauen, ob ich den Stoff verstanden habe.»

Rekrut Iannella sitzt am Küchentisch und probiert die ABC-Schutzmaske aus, ob sie nicht anläuft. Eingelaufen sind dafür schon die Kampfstiefel, die Ianella Ende November in Frauenfeld beziehen konnte. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Romanshorn, 22. Januar 2021)

Rekrut Iannella erzählt, dass er sehr gespannt auf den Militäralltag sei.

«Ich kann mich aber glücklich schätzen, die ersten drei Wochen von zu Hause aus zu arbeiten und dadurch ein bisschen länger schlafen zu können.»

Der Vorteil im RS-Homeoffice liege daran, die Selbstständigkeit auszutesten. Für Riccardo Iannella ist dies allerdings kein Problem. Denn an selbstständiges und seriöses Arbeiten sei er sich von der Kanti gewohnt. Manchmal sei es nicht ganz einfach, die Theorie nachzuvollziehen. «Sicher ist es ganz anders, wenn ich dann das Sturmgewehr in den Händen halte. Ich finde es aber gut, dass wir wegen der Coronapandemie die Grundlagen zum Militärdienst im Fernkurs – via Distance Learning – erarbeiten können.»

Die ABC-Schutzmaske wurde per Post geliefert

Sehr wichtig sei es für ihn, den Eintrittstest über das erarbeitete theoretische Wissen zu bestehen. Der Nachteil der Arbeit im RS-Homeoffice sei, dass man technisch abhängig ist – beispielsweise das Problem der Serverüberlastung. Rekrut Iannella betont aber, dass sich die Armee für dieses Malheur am Donnerstagabend per Mail entschuldigt habe und das Problem schnellstmöglich gelöst werde.

Die ABC-Schutzmaske und der «Grabstein» kamen bereits vor einigen Monaten zu den Rekruten nach Hause. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Romanshorn, 22. Januar 2021)

Das Militärtenue bekommen die Rekruten, wenn sie in der ihnen zugewiesenen Kaserne eingerückt sind. Die ABC-Schutzmaske, die zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren eingesetzt wird, die Militärplakette und die Namensschilder hat Rekrut Iannella vor einigen Monaten per Post erhalten. Er freut sich nun auf neue Kollegen im Militär.

«Sicher werde auch ich in 50 Jahren noch von der RS erzählen. Es ist eine Zeit, die prägt, die man im Lebenslauf mitnimmt und bestimmt nie vergisst.»

