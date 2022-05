Rekord: Erste Frau überquert Bodensee auf Stand-Up-Paddle

Rekord «Wie Spazierengehen auf dem Wasser»: Lindauerin fährt als erste Frau 64 Kilometer mit Stand-up-Paddle über den Bodensee Meral Akyol benötigte rund elf Stunden – dann hatte sie den Bodensee der Länge nach durchquert. Trotz einiger Probleme während der Überfahrt möchte sie es nächstes Jahr wieder wagen. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.10 Uhr

Meral Akyol war fast elf Stunden lang auf ihrem Stand-up-Paddle unterwegs. Bild: PD/Marvin Peter/Surfschule Lindau/Adfunture Outdoor GmbH

Viele haben es bereits ausprobiert und noch mehr sind vom Stand-up-Paddle-Brett geplumpst. Meral Akyol aus Lindau hielt indes zehn Stunden und 53 Minuten lang aus: Als erste Frau überwand sie am Montag den Bodensee auf dem Stand-up-Paddle-Brett der Länge nach. Um 9.22 Uhr fuhr sie in Bodman-Ludwigshafen los, brachte 64 Kilometer hinter sich und traf am Abend um 20.15 Uhr in Bregenz ein. «Ich habe grosse Lust, es nochmal zu machen», sagt die 45-Jährige. Sie habe ihr Team schon vorgewarnt. Und das, obwohl die Überfahrt körperlich und mental sehr anstrengend gewesen sei: