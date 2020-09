Reka-Dorf, Tennishalle und Badesteg: Dieser Plan soll gleiche mehrere Grossprojekte im Kreuzlinger Osten ermöglichen Mit dem Gestaltungsplan Seezelg II will der Kreuzlinger Stadtrat für verschiedene lang ersehnte Freizeitprojekte den Weg ebnen. Doch erst folgt nun die öffentliche Auflage. Kurt Peter 10.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gestaltungsplan Seezelg soll aufgehoben und durch den neuen Gestaltungsplan «Seezelg II» ersetzt werden.

«Die neuen Pläne sind für alle ein Gewinn.»

Ernst Zülle, Stadtrat Departement Bau. (Bild: PD)

Das sagt der zuständige Kreuzlinger Stadtrat Ernst Zülle. Aktuell sei ein Baufeld von 165 Metern Länge entlang der Bahngeleise vorgesehen, dieses «ist baureif, und darauf könnten nach Regelbauweise Liegenschaften realisiert werden. Erlaubt wären dreigeschossige Bauten mit Attika, rund 14 Meter hoch», ergänzt Stadtplaner Peter Buri. Diese Lösung sei aber nicht optimal, deshalb sei der neue Gestaltungsplan erarbeitet worden.

Das Ufer beim Reka-Dorf bleibt für alle zugänglich

Neu sind ein- bis viergeschossige Bauten für das Reka-Feriendorf möglich. 70 Wohneinheiten sind in Kreuzlingen geplant. Dazu kommen Gemeinschaftsräume, Lobby und Rezeption. Es sollen differenzierte, ruhige und attraktive Freiräume geschaffen werden. Das Grünkonzept mit ökologischen Verbesserungen der heute landwirtschaftlich genutzten Flächen, inklusive Neupflanzungen mit einheimischen Hochstämmen, ist Teil des Gestaltungsplanes.

«Das Seeufer bleibt weiterhin öffentlich zugänglich.»

Stadtrat Ernst Zülle führt weiter aus, dass die Renaturierungsmassnahmen in Zusammenarbeit mit der Stadt geplant werden. Die Erschliessung des Feriendorfes findet über die Schwimmbadstrasse statt. Er rechne mit wenig Zubringerverkehr, die Benutzer von Reka-Anlagen reisten erfahrungsgemäss oft mit der Bahn an. Deshalb sollen auch die Fusswegverbindungen zu den Haltestellen Seepark und Bottighofen optimiert werden. Die fünf Meter breite Erschliessungstrasse lasse Mischverkehr zu, für die Fussgänger sei ein separater Weg geplant. Möglich, aber in nächster Zukunft nicht in Sicht, seien Bahnunterführungen Richtung Norden. Der Stadtrat erklärt weiter:

«Mit dem Gestaltungsplan Seezelg II können wir ein Tennis-Mekka für Kreuzlingen realisieren.»

Das Gebiet zwischen Seeufer und dem neuen Rekadorf soll weiterhin öffentlich zugänglich bleiben und darüber hinaus renaturiert. (Bild: Thi My Lien Nguyen - 8.8.17)

Eine neue Tennishalle mit vier Plätzen und zwei Badmintonplätzen im Obergeschoss soll die alte Halle bei der Bodensee-Arena ersetzen. Das 92 Meter lange und 41 Meter breite Gebäude erhält, wie das Reka-Feriendorf, eine Holzfassade. Im Gestaltungsplan sind zudem zwei neue Tennis-Aussenplätze vorgesehen. Diese beiden Plätze ersetzen die bestehende Anlage im Seeburgpark. «Mit diesem Angebot wird auch das benachbarte Centro Italiano an Wert gewinnen», ist Zülle überzeugt. Das Vereinshaus der Kreuzlinger Kynologen bekomme einen neuen Standort.

Ein Steg im Seebad ersetzt die Betonplatten

Ein rund 60 Meter langer Steg soll laut Gestaltungsplan die bisherigen Betonplatten, die von der Badi Hörnli zum Schwimmen in den See führen, ersetzen. «Dieser wird behindertengerecht gestaltet und ist im Winterhalbjahr der Öffentlichkeit frei zugänglich».

Die im Gestaltungsplan vorgesehenen Fussballplätze mit Garderobe und Tribüne bezeichnet Ernst Zülle als «langfristige Planungsabsicht beziehungsweise Realisierung, wie dies der kommunale Richtplan vorgibt. Ob die Fussballnutzung von Klein Venedig ins Seezelg verschoben wird, muss zu gegebener Zeit die Bevölkerung zu entscheiden haben.»

Der Kreuzlingener Stadtrat hat am 1. September die Aufhebung des alten und den Erlass des neuen Gestaltungsplans beschlossen. Die Pläne liegen nun bis am 23. September bei der Bauverwaltung öffentlich auf.