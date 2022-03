Brandwunde am Reichenauer Inseldamm nach Schilffeuer

Reichenau Eine Brandwunde am Inseldamm: So sieht es nach dem Reichenauer Schilffeuer aus 25'000 Quadratmeter Schilf hat das Feuer am frühen Samstagmorgen zerstört. Der Naturschutzbund sieht einen grossen ökologischen Schaden im Ried. Aber: Derartige Brände kommen immer wieder vor. Timm Lechler, Südkurier Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.20 Uhr

Am Wochenende wütete ein Feuer im Schilf am Reichenauer Inseldamm. Von oben kann man die Grösse der verbrannten Fläche gut erkennen. Bild: Gerhard Plessing/Flug und Bild GbR

Nach dem Schilfbrand am Inseldamm herrscht wegen der anhaltenden Trockenheit Alarmstimmung bei den Feuerwehren in der Region. Völlig unerwartet kam aber auch der Brand am Samstagmorgen nicht. Auf der Insel treten immer wieder solche Ereignisse auf. Mehrfach ermittelte die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Im Jahr 2015 wurde sogar ein Pflegekonzept erstellt, um Bränden entgegenzuwirken. Denn sie stellen eine Gefahr für die Natur dar. Und für die Feuerwehrleute, die gegen die Flammen kämpfen müssen.

Die Feuer entwickeln eine starke Hitze und die Flammen schlagen hoch nach oben.

«Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht davor steht.»

Das sagt Thomas Baumgartner, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Reichenau. «Das ist vor allem bei grosser Nähe spürbar.» Genau hier liegt das nächste Problem bei Schilfbränden: Wegen des unwegsamen Geländes können nur schwer Wasserleitungen gelegt werden. Die Einsatzkräfte müssen also mit sogenannten Feuerpatschen ganz nah ran, um den Brand zu ersticken.

Zusätzlich arbeiten die Feuerwehrleute mittlerweile mit speziellen Schilfbrandhaspeln, um gegen die Flammen vorzugehen. Hierbei handelt es sich um eine Rolle mit dünnen Schläuchen. Laut Baumgartner verfügt die Feuerwehr Konstanz für solche Fälle mittlerweile sogar über spezielle Waldbrandausrüstung.

Verschiedene Meinungen über die Folgen

Konsequenzen für die Natur sieht Thomas Baumgartner nach dem Feuer eher weniger. Das Schilf dort werde sich relativ schnell erholen, meint er. Er sei sich aber bewusst, dass es dazu auch andere Meinungen gebe. Eine davon vertritt Eberhard Klein, Leiter des Bodenseezentrums des Naturschutzbund (Nabu). So sei zwar vorwiegend totes Schilfmaterial abgebrannt, dennoch habe das Feuer beziehungsweise die dadurch verursachte Hitze auch Schaden im Untergrund angerichtet. «Die Primärsprossen im Schlick sind durch die Hitze beschädigt worden», sagt Klein, der selbst nach dem Brand vor Ort war.

Drei bis fünf Jahre, um den alten Zustand wieder zu erreichen

Die diesjährige Halmgeneration sei bereits in der Nähe der Bodenoberfläche gewesen und deshalb in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das hat Auswirkungen: So seien diese Primärsprossen dicker, stabiler und widerstandsfähiger. Die Sekundärsprossen, die sich nun bilden, seien dünner, weshalb sie sich für Tiere, beispielsweise für Vögel, weniger als Nestbaumaterial eigneten. Positiv ist laut Klein jedoch, dass die Brutzeit gerade erst begonnen habe, weshalb wohl noch keine Nester direkt von den Flammen betroffen waren.

«Aber natürlich ist nicht nur Schilf verbrannt, sondern auch die darin befindlichen Insekten und Kleintiere.»

Um den alten Zustand wiederherzustellen, benötige die Natur eine ganze Weile, sagt der Nabu-Leiter. Er schätzt zwischen drei und fünf Jahre. Besonders treffe das eine vor allem dort vorkommende seltene Wildbienenart. Deren Larven seien nun verbrannt.

Eine Schadenshöhe aus ökonomischer Sicht wegen des Brandes zu errechnen, gestaltet sich zwar schwierig. Aber: «Der ökologische Schaden ist hoch», betont Klein. Insgesamt sind nach Untersuchungen des Nabu 2,57 Hektar verbrannt. Dies entspricht knapp einem Prozent des Schilfs im Naturschutzgebiet. Das höre sich zwar wenig an, sei aber ein grosses Gebiet. Der betreffende Abschnitt sei ausserdem aufgrund seiner «lagunenartigen Situation» ein besonderer Bereich gewesen.

Ein Lagerfeuer ist ausser Kontrolle geraten

Von mutwilliger Brandstiftung ist in dem Fall nicht auszugehen. Der 45-jährige Brandverursacher hatte laut einem Sprecher des Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums Einsatz an der entsprechenden Stelle eine Rast eingelegt. Aufgrund der Kälte entzündete er ein Lagerfeuer, um sich daran zu wärmen. Das Feuer sei dann – zu einem späteren Zeitpunkt – ausser Kontrolle geraten. Grund war der starke Nordostwind in jener Nacht. Laut Polizei ist aufgrund der Aussagen des Mannes nicht erkennbar, dass dieser mit Vorsatz gehandelt habe. Dennoch herrscht im Naturschutzgebiet ein Verbot für Feuer. Der 45-Jährige wurde wegen fahrlässiger Brandstiftung angezeigt.

