Regionalfussball «Wir lassen uns nicht entmutigen»: Wie der Aufsteiger FC Kreuzlingen in der 1. Liga an die Punkte kommen will Trotz zweier ärgerlicher Niederlagen gegen Taverne und die Grasshoppers II sieht Trainer Kürsat Ortancioglu viel Positives im Saisonstart des 1.-Liga-Aufsteigers FC Kreuzlingen. Er sagt: «Wenn wir so weitermachen, werden wir auch punkten.» Matthias Hafen Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.20 Uhr

Kreuzlingens Trainer Kürsat Ortancioglu sagt: «Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen.» Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 6. August 2022)

Kürsat Ortancioglu hätte allen Grund, sich die Haare zu raufen. In den ersten zwei Spielen der neuen 1.-Liga-Saison ging seine Mannschaft jeweils früh in Führung, verspielte aber den Vorsprung bis zum Ende und verliess den Platz zweimal als Verlierer. Dabei haben die Thurgauer keinen Grund, sich als Verlierer zu fühlen.

Dass sie nach dem Aufstieg aus der 2. Liga interregional auf Anhieb mit den neuen Kontrahenten mithalten, konnte so nicht erwartet werden. «Wir waren spielerisch zweimal die bessere Mannschaft», sagt Ortancioglu. «Aber wir haben keinen Profit daraus geschlagen.» Das gute Spiel auch in Punkte umzumünzen, dürfte die grosse Herausforderung der Kreuzlinger werden in der höheren Spielklasse. Doch Trainer Ortancioglu ist überzeugt: «Wenn wir so weitermachen, werden die Punkte kommen.»

Fehler werden konsequenter bestraft

Seine Mannschaft habe weder taktische noch läuferische Defizite. Und das, obwohl das Tempo in der 1. Liga spürbar höher sei. «Das Team macht richtig Spass.» Kalt lassen den FCK-Trainer die verpatzten zwei Spiele zum Saisonstart dennoch nicht. Ortancioglu sagt:

«Natürlich ärgert uns die Tatsache, wie wir die Punkte vergeben haben – vor allem im Spiel gegen die Grasshoppers.»

Die Mannschaft müsse nun die Lehren daraus ziehen. «In der 2. Liga inter hat uns ein 2:0-Vorsprung normalerweise zum Sieg gereicht. Das sieht eine Liga höher anders aus.»

Adrian Skender Rama-Bitterfeld (rechts, im Testspiel gegen die SV Schaffhausen) und der FC Kreuzlingen warten in der 1. Liga noch immer auf den ersten Punktgewinn. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 23. Juli 2022)

In der 1. Liga werden die Fehler in der Defensive konsequent bestraft. Zudem lässt der Aufsteiger vor dem gegnerischen Tor zu viele Chancen ungenutzt. «Wir hätten in den ­ersten zwei Spielen vier Zähler ­holen müssen, sechs holen können.» Mit der maximalen Ausbeute wäre der FC Kreuzlingen jetzt an der Tabellenspitze. Die Realität ist aber der 16. und letzte Platz mit null Punkten.

«Wir lassen uns dadurch nicht entmutigen», sagt Ortancioglu. Nebst der Tatsache, dass die Tabelle nach zwei Runden noch keine Aussagekraft hat, macht dem FCK-Trainer auch die Einstellung seiner Spieler Mut. Er sagt:

«Sie haben Spass, wollen den Ball in ihren Reihen haben und das Spiel gestalten.»

Und sie hätten ja auch aufsteigen wollen, um die eigenen Grenzen auszuloten. «Für uns wird es ein Abstiegskampf werden», sagt Ortancioglu. «Dessen sind wir uns bewusst.»

Kommt Befreiungsschlag im Schweizer Cup?

Nach den zwei Niederlagen in der Meisterschaft steht für den FC Kreuzlingen am Samstag um 16 Uhr das Erstrundenspiel im Schweizer Cup auswärts gegen den Ligakonkurrenten Wohlen an. «Wir hatten wie jeder Amateurklub auf das grosse Los gehofft», sagt Trainer Ortancioglu. «Nun müssen wir halt eine Runde überstehen, um eine zweite Chance auf einen Super-League-Gegner zu erhalten.»

