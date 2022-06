Regionalfussball FC-Kreuzlingen-Trainer Ortancioglu: «Der Ehrgeiz der Spieler war in dieser Saison besonders gross» Der FC Kreuzlingen hat vor einer Woche den Aufstieg in die 1. Liga realisiert. Baumeister des Erfolgs ist Trainer und Sportchef Kürsat Ortancioglu. Er und seine Mannschaft haben noch ein weiteres Ziel in dieser Saison. Aus diesem Grund ist auch das Heimspiel vom Samstag um 18 Uhr gegen Red Star noch von Bedeutung. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 11.06.2022, 04.50 Uhr

Kürsat Ortancioglu trainiert den FC Kreuzlingen seit fünfeinhalb Jahren. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 17. November 2021)

Der FC Kreuzlingen spielt seit Jahren an der Spitze der 2. Liga interregional. Weshalb hat es in diesem Jahr geklappt mit dem Aufstieg?

Kürsat Ortancioglu: Weil wir darauf vorbereitet waren. Sowohl finanziell wie auch sportlich. Wir haben unsere Schulden abgebaut und damit eine gute Basis geschaffen. Zudem ist es uns gelungen, in den fünfeinhalb Jahren, seit ich hier bin, Kontinuität ins Kader zu bringen. Eigentlich war das die erste Saison, in der wir es ausgesprochen haben, dass wir aufsteigen wollen. Der Ehrgeiz der Spieler war besonders gross, nachdem sie jahrelang nahe dran waren.

Wobei, ganz fix ist der Aufstieg ja noch nicht. Die SV Schaffhausen könnte punktemässig noch gleichziehen, dann würde es auf die Strafpunkte ankommen.

Und da haben wir aktuell 57 Punkte Vorsprung. Es müsste in unserem Heimspiel am Samstag gegen Red Star schon zu einer wüsten Massenschlägerei auf dem Platz kommen, um das noch zu verspielen. Sollte es zu diesem sehr unwahrscheinlichen Fall kommen, hätten wir aber ohnehin nichts verloren in der 1. Liga. Dann würden wir freiwillig in die 5. Liga absteigen.

Also wird am Samstag auf dem Hafenareal gefeiert?

Ja, so ist es geplant. Alle, die Lust haben, nach dem Spiel mit uns zu feiern, sind herzlich willkommen.

Wie wichtig ist das Spiel um 18 Uhr gegen Red Star für den FC Kreuzlingen noch?

Sehr wichtig. Es ist unsere Hauptprobe für das Cupspiel in Schöftland eine Woche später. In diesem wollen wir uns für die Hauptrunde qualifizieren, wo wir dann gegen einen Super-League-Klub antreten könnten.

Am 18. Juni hat der FC Kreuzlingen die Chance, sich für die Hauptrunde des Schweizer Cups zu qualifizieren. Mit ein wenig Losglück würde dann ein Super-League-Klub warten. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 23. April 2022)

Das wiederum würde willkommenes Geld in die Klubkasse spülen. Um wie viel muss der FCK sein Budget erhöhen, um in der 1. Liga mithalten zu können?

Alleine die Mehrausgaben an Fixkosten betragen rund 30000 Franken. Am Ende müssen wir wohl mit 20 bis 30 Prozent mehr Budget rechnen. Das ist viel für einen Amateurverein.

Sie kennen den FC Kreuzlingen sehr gut, haben einst selber noch für den Verein gespielt. Was ist mit dem FCK in Zukunft noch alles möglich?

Das Fussballgeschäft ist zu schnelllebig, um sich langfristige Ziele zu setzen. Vorerst geht es darum, uns in der 1. Liga zu halten. Das wird schon eine Herausforderung. Doch unser Team hat Klasse und Charakter. Wenn wir es gezielt verstärken und die wenige Luft nach oben ausnützen, schaffen wir das.

Sie bleiben dem FC Kreuzlingen als Sportchef und Trainer erhalten. An welchen Vorbildern orientieren Sie sich?

Ich finde es grundsätzlich spannend, die grossen Trainer der Fussballwelt zu beobachten. Natürlich beeindrucken mich Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Aber ich bewundere auch die Ruhe eines Carlo Ancelotti. Ich habe aber nicht vor, jemanden zu kopieren. Die Leute vom FC Kreuzlingen dürfen ruhig wissen, dass in ihrer Mannschaft Kürsat am Werk ist.

