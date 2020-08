Regionale Bands retten das Kreuzlinger Kult-Openair Drei Bands rocken am Samstag im Seeburgpark. Der Verein Kultling stellt einen gratis Konzertabend auf die Beine. 13.08.2020, 16.43 Uhr

Valentin Huber zapft ein Bier für Raphi Hugentobler. Bild: PD

(pd) Beim Kultling-Team steht Leidenschaft für Musik an erster Stelle. Booker Raphi Hugentobler ist selbst Fan der Bands, die auftreten. Den Anfang macht der chilenische Alt-Punk Álvaro Peña, unterstützt von seinen Kreuzlinger Mitmusikern. Paradiesvogel Peña blickt auf einen lange Karriere zurück: Er hat schon in den 70er Jahren mit Joe Strummer von The Clash in London Musik gemacht.