Tiere sollen niedlich sein, ihre Bedürfnisse werden vergessen

Region Weinfelden «Viele Kleintiere werden ausgesetzt oder das WC hinuntergespült» – Tierschützer erklären, warum sich Tiere nicht als Weihnachtsgeschenke eignen In den vergangenen Jahren nahmen die Fälle von ausgesetzten Tieren nach Weihnachten ab. Haustiere als Überraschungsgeschenke bleiben trotzdem problematisch. Dass Tiere Zeit, Geld und korrekte Haltung benötigen, muss sich noch im kollektiven Bewusstsein etablieren. Johanna Lichtensteiger 23.12.2021, 11.40 Uhr

Der beste Freund kommt mit vielen Verantwortungen und Kosten. Bild: Andrea Tina Stalder

Wer hat sich nicht schon mal ein herziges Hündli oder ein Büsi zu Weihnachten gewünscht? Dieser Wunsch dürfte auch heuer bei einigen Kindern auf der Liste ans Christkind stehen. Sonderlich klug ist ein unbedachter Kauf eines lebendigen Weihnachtsgeschenkes aber nicht. Zudem zeigt sich, dass gerade bei Hunden und Katzen der Trend zum Geschenk für Heiligabend abnimmt.

«Heute kaufen sich die Menschen alles, was sie wollen, wann sie es wollen. Sie warten nicht mehr auf Weihnachten», sagt Bea Baumann, Präsidentin der Tierhilfe Schweiz in Mattwil. Sie stelle in ihrem Tierheim nicht fest, dass nach der Weihnachtszeit vermehrt Hunde oder Katzen abgegeben werden, die ursprünglich als Weihnachtsgeschenk gedacht waren. Dennoch: Gerade Kleintiere wie Meerschweinchen, Mäuse oder Hasen seien oft Opfer von verantwortungslosem Handeln, so Baumann. Häufig werden sie nach einem Spontankauf auch falsch gehalten.

Die Kleinen leiden einen grossen Schmerz

«Die Tiere überleben in solchen Fällen nicht lange. Sie werden falsch gefüttert, komplett vernachlässigt und das Gehege nicht geputzt», sagt Baumann. Die Tiere sterben an Infektionen, oder sie verhungern. Baumann fügt an:

«Bei etwa 40 Franken für ein Meerschweinchen wollen die meisten Leute dann nicht in eine Tierarztpraxis, wo bereits die Konsultation mehr kostet.»

Eines der geretteten Mäuschen. Bild: PD/Ruggieri

Bekannt sei dieses Problem nur dank der seltenen Fälle, in denen die Tiere zum medizinischen Untersuch gebracht werden, oder dank Meldungen von Nachbarn, die den Käfig auf dem Balkon bemerken. Sandra Wyss, Tierärztin aus Bürglen, sagt: «Viele Kleintiere werden einfach im Wald ausgesetzt und dem Tod überlassen oder auch das WC heruntergespült.»

Bekannt ist so ein Fall aus Weinfelden. Im November des vergangenen Jahres wurden 100 Farbmäuse ausgesetzt. Überlebt hat die Mehrheit der kleinen Nager nur dank einer Nacht-und-Nebel-Aktion von Spaziergängerinnen. Damit hatten die Tiere mehr Glück als viele ihrer Artgenossen.

Auch Hasen brauchen einen Käfig mit genügend Auslauf. Bild: Andrea Tina Stalder

«Die Tierstationen sind voll, das wird nach Weihnachten auch nicht besser», sagt Wyss. Doch sie und Baumann sind einer Meinung, dass man sich bezüglich Hunden und Katzen der Verantwortung bewusster geworden sei. Nicht so bei Kleintieren. «Sie sind niedlich und kosten wenig», sagt die Tierärztin. Es werde schnell vergessen, dass auch Hasen acht bis neun Jahre alt werden, in dieser Zeit verändere sich das Interesse der Tochter oder des Sohnes, und das Häschen sei nicht mehr wichtig.

Ponti ist eines der Tiere, welches ausgesetzt wurde. Als Folge verlor er ein Bein. Bea Baumann versucht ihn nun zu vermitteln. (Infos Kasten) Bild: PD

Wyss sagt: «Ein Tier zu wollen ist ein legitimer Wunsch, doch man muss sich vorher einige Gedanken machen und überlegen, was auf einen zukommt.» Zudem fordere sie dazu auf, keine Tiere aus dem Osten zu kaufen, sondern das Tier direkt bei dem Züchter oder der Züchterin vor dem Kauf zu besuchen.

«Die Tiere mögen günstig sein, am Ende wird es allerdings eine teure Erfahrung – finanziell wie auch emotional.»

«Problematisch sind Überraschungsgeschenke über das ganze Jahr hinweg» ergänzt Baumann. Wenn beispielsweise ein Familienvater bei einer befreundeten Familie sei und diese Katzenjungen habe, nehme er spontan eines für seine Kinder mit. Im Nachhinein könne sich herausstellen, dass dies durch den Mietvertrag nicht möglich ist oder dass jemand ein Katzenhaarallergie hat. «Wir merken, dass Tiere besonders nach einem Mieterwechsel oder in den Ferien bei uns im Tierheim abgegeben werden.»

Es hat sich gebessert

Reinhold Zepf setzt sich für das Wohl der Tiere ein. Bild: Andrea Tina Stalder

«Der Thurgauische Tierschutzverein ruft dazu auf, Tiere nicht zu Weihnachten zu verschenken» sagt Reinhold Zepf, Präsident des Tierschutzvereins Bischofszell-Weinfelden und Umgebung. Wenn man dies doch mache, soll man zwingend mit den zukünftigen Besitzerinnen und Besitzern – auch mit Kindern – darüber sprechen, was ein Tier für Bedürfnisse mit sich bringt. Zepf sagt:

«Ein Tier bedeutet Verantwortung. Sie verursachen Kosten, brauchen Zeit und Betreuung – auch in den Ferien.»

Doch er stimmt Baumann und Wyss zu, dass im Thurgau kein massives Problem mit vermehrten Aussetzungen von Hunden und Katzen nach Weihnachten besteht. «In den vergangenen 20 Jahren, in denen ich Präsident des Tierschutzvereins war, habe ich eine positive Entwicklung festgestellt. Der Tierschutz hat sich verbessert, wie auch das Bewusstsein der Leute gegenüber Nutztieren und den Bedürfnissen von Haustieren», sagt Zepf. Junge Menschen seien sensibilisierter auf Tierschutz als Ältere. Doch der Verein möchte weiterhin darauf hinweisen, dass Tiere nicht als Geschenke geeignet seien.

Ponti - ein Beispiel eines ausgesetzten Tieres Auf drei Beinen auf der Suche nach einem Zuhause Bea Baumann erzählt: «Ponti wurde auf einem Autobahnparkplatz von einem jungen Pärchen verletzt gefunden. Niemand wusste woher der Kater kam, aber er brauchte dringen tierärztliche Hilfe. Die Leute brachten den Kater zu einem Tierarzt nahe der Fundstelle. Dieser behandelte erst nachdem das Paar sich bereit erklärte die Kosten zu bezahlen und gab den Büsi wieder mit, da er keine andere Lösung wusste. So kam Ponti in den Thurgau. Zum Verbandwechsel brachten sie den Kater in die Tierklinik Stockrüti. Die Wunde war nicht abgeheilt im Gegenteil, so das nur noch eine Beinaputation das Leben des Katers retten konnte. Obwohl sich noch immer kein Besitzer gemeldet hatte, liessen die jungen Leute ihn auf ihre eignen Kosten operieren.» Ponti ist eine im Jahr 2017 geborene sibirische Waldkatze. Bea Baumann beschreibt ihn als selbstbewusst und stolz. Wie für seine Rasse bekannt, sei der Kater sehr freiheitsliebend, intelligent und möchte seine Menschen für sich alleine. Anderen Katzen, aber auch Hunden gegenüber sei er dominant, deshalb werde für ihn ein ländliches Zuhause gesucht, möglichst weit weg von anderen Häusern, wo er seine Freiheit geniessen könne. Baumann sagt: «Ponti ist kein Büsi für Jedermann, er braucht einen Menschen mit Katzenverstand.» Wer dem Kater ein erfülltes, abwechslungsreiches Lebensplätzchen geben möchte darf sich mit Adresse, Telefonnummer und einem kleinen Beschrieb was Ponti erwartet bei info@tierhilfe-schweiz.ch oder 071 648 15 07 melden.

