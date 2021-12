Datenschutz bremst Schulen: positive Testresultate kommen spät

Region Weinfelden «Ohne die Eltern, wissen wir nichts»: Datenschutz stellt Schulen vor Probleme – sie erhalten keine Namen von positiv getesteten Kindern Alle Schulgemeinden in der Region Weinfelden führen wöchentliche Covid-Tests mit den Schulkindern durch. Die meisten greifen auf das vom Kanton empfohlene System zurück, zwei Gemeinden wählen einen anderen Weg. Die Probleme bleiben jedoch dieselben. Mario Testa Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.10 Uhr

Mit solchen Röhrchen müssen die Schulkinder - wie hier im Schulzentrum Paul Reinhart in Weinfelden - jede Woche einen Spucktest durchführen. Bild: Reto Martin

Alle Schulen im Mittelthurgau führen mit den Schulkindern wöchentliche Spucktests durch. Die allermeisten greifen dazu auf das vom Kanton empfohlene System «Together we test» von der Hirslanden Klinik zurück. Die Ausnahme bilden die Weinfelder Schulen und die Primarschulgemeinde Ottoberg. Unter Eltern in Weinfelden kursiert nun das Gerücht, das Weinfelder System sei langsamer als die anderen.

Wie eine Umfrage unter allen Schulgemeinden in der Region zeigt, kämpfen aber alle mit den selben Problemen. Jeweils an einem Vormittag in der Woche werden die Spucktests durchgeführt, danach gehen diese per Kurier ins Labor. Am selben Tag gegen Abend oder in der Nacht bekommen die Schulen jeweils die Meldung über positive oder negative Pools.

Pooltest Jedes Schulkind führt einen Spucktest mit einem eigenen Röhrchen durch. In den Labors werden dann aber jeweils bis zu zehn Röhrchen zusammen geschüttet und dieses Gemisch analysiert. Erst wenn ein solcher Pool positiv anschlägt, werden die Reste in den einzelnen Röhrchen noch getestet, um die positiven Kinder zu ermitteln, dadurch ist kein zweites Spucken nötig und es geht kaum Zeit verloren. Pooltest entlasten so die Labors, da die Testanzahl bis zu zehnmal kleiner ist, als bei der Analyse jedes einzelnen Röhrchens. (mte)

Rolf Gmünder, Schulpräsident Bürglen. Bild: Mario Testa

Das Problem an der Sache schildert stellvertretend für die befragten Schulleitungen und Präsidien aller Schulgemeinden, Rolf Gmünder, Präsident der Schule Bürglen: «Wir erfahren zwar am Abend oder Nachts, in welchem Pool positive Kinder sind. Den Namen der betroffenen Kinder erfahren wir wegen des Datenschutzes aber nicht. Erst von den Eltern, die am nächsten Tag vom Contact Tracing kontaktiert werden, erfahren wir, wer aus dem Pool betroffen ist.» Das führe dazu, dass manchmal morgens noch positiv getestete Kinder zur Schule kommen. «Wenn die Eltern keine Informationen an uns weitergeben, wissen wir nichts. Uns sind die Hände gebunden.»

Schulleiter wünschen Klarheit

Der Datenschutz sei in diesem Fall ein grosses Ärgernis - und auch nicht wirklich plausibel, da die Eltern die Schule nach einem SMS oder Anruf des Contact Tracings der Schule ja sowieso informieren müssen, wenn ihr Kind positiv getestet wurde. «Wir haben rückgemeldet, dass es nicht ideal ist, wenn wir nur den positiven Pool, nicht aber die Namen des betroffenen Kindes erfahren», sagt Martina Erni, Präsident der Primarschule Amlikon-Holzhäusern. «Es wäre sinnvoller, wenn die Schulleitungen die Informationen direkt erhalten würden», sagt auch Michael Frischknecht, Leiter der Primarschule Märstetten.

Mirko Spada, Co-Schulleiter VSG Wigoltingen. Bild: Mario Testa

Für die Schulen gelte also das Prinzip Hoffnung, sagt Mirko Spada, Co-Schulleiter der VSG Wigoltingen. «Wir hoffen einfach, dass die Eltern am Abend noch aufs Handy schauen und sich melden. Bis jetzt hat es bei uns auch geklappt, dass am Morgen die positiv getesteten Kinder nicht in die Schule gekommen sind.» Auch er findet, zumindest die Schulleiter sollten die Namen positiv getesteter Kinder direkt erfahren. «Es kann ja auch sein, dass die Eltern das SMS nicht oder zu spät lesen oder es nicht verstehen.»

Ziel der ganzen Testoffensive ist es, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Dafür setzen sich alle befragten Schulgemeinden in der Region Weinfelden auch ein. «Wir sind am Anschlag, wir müssen auch immer wieder Stellvertretungen für Lehrpersonen suchen. Für mich als Schulleiter wird die Herausforderung immer grösser, überall den normalen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten», sagt Spada. Es belaste auch die Lehrpersonen. «Ich muss ehrlich sein, ich freue mich auf den 17. Dezember und den Beginn der Ferien, damit wir uns alle erholen können.»

Zwei Ausnahmen bei den Anbietern

Die Primar- und Sekundarschule Weinfelden greift als einzige in der Region auf ein Test-Angebot von Misanto zurück. «Aufgrund hoher Fallzahlen haben wir anfangs auf Ausbruchstestungen bei Misanto zurück gegriffen. Deshalb sind wir auch bei diesem Anbieter geblieben», sagt Schulpräsident Thomas Wieland. Das System habe sich bewährt und sei bezüglich Fristen gleich schnell wie die anderen. Wieland betont aber auch, dass die Tests auf Freiwilligkeit basieren. «Es besteht kein Zwang. Aber wir haben eine sehr hohe Beteiligung von 85 bis 90 Prozent in der Sekundarschule und etwa 80 Prozent in der Primarschule.»

Die Primarschule Ottoberg hat repetitive Testungen schon nach den Pfingstferien eingeführt. «Damals haben wir auf das System zurück gegriffen, das es für Betriebe gab, 2weeks mit einem Labor in Tägerwilen», sagt Schulpräsidentin Fabienne Brandenberger. Da es sich bewährt habe, sei man bei diesem Anbieter geblieben. «Das System ‹verhebet›, wir sind eingespielt und das ziehen wir so weiter.»

Fabienne Brandenberger, Schulpräsidentin Ottoberg. Bild: PD

Zur allgemeinen Lage der Fallzahlen kann an dieser Stelle keine Aussage gemacht werden. Diese Schwanken je nach Schulgemeinde stark. Einzelne wurden bisher eher verschont, andere hatten mehr Fälle. In der Tendenz spiegle sich aber schon die Entwicklung der Zahlen in der Gesamtbevölkerung, sie steigen. «Die Fallzahlen sind ein Abbild jener in der Gesellschaft», sagt dazu Rolf Gmünder von der Schule Bürglen.

