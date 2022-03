Region Kreuzlingen Mehr als nur hübsche Blüemli: Der Verein Bodenseegärten startet in die neue Saison und präsentiert seine Pläne Das Gartenjahr 2022 des Vereins Bodenseegärten steht unter dem Motto «Genuss». In insgesamt vier Ländern organisiert er Veranstaltungen so auch in der Region Kreuzlingen, beispielsweise im Kreuzlinger Seeburgpark oder auf dem Arenenberg. Inka Grabowsky 31.03.2022, 14.00 Uhr

Bei der Jahrespressekonferenz der Bodenseegärten präsentieren einige Partner das Banner des Genuss-Gartenjahres 2022. Franz Petzold, Insel Mainau; Barbara Rohner, Forum Würth; Nicole Thöny, Liechtenstein Marketing; Monika Grünenfelder und Dominik Gügel, Netzwerk Bodenseegärten und Lucia Kamp, Regio Konstanz-Bodensee-Hegau. Bild: PD

Seit neun Jahren gibt es den Verein Bodenseegärten. Und die Organisation wächst weiter. Im laufenden Jahr sind mit A. Vogel in Teufen, mit der Chrüterei Stein und dem Projekt «Egnach 2030» drei neue Mitglieder dazu gekommen, sodass nun 45 Parks, Gärten und Initiativen in allen vier Ländern der Bodenseeregion gemeinsam um Besucher werben. Doch die Förderung des Tourismus sei nur eines der Ziele des Vereins, so die Geschäftsführerin der «Bodenseegärten» Monika Grünenfelder auf der Jahrespressekonferenz.

In den vergangenen drei Jahren etwa lag das besondere Augenmerk des Vereins auf dem Thema Schulgärten. In Kreuzlingen beispielsweise beteiligte sich neu das Schulhaus Bernegg, in Bottighofen die Primarschule an einem Förderprogramm, um Kinder und Jugendliche an das Gärtnern heranzuführen. Grundlage der Arbeit des Vereins Bodenseegärten ist die Förderung durch Interreg-Mittel aus EU und der Schweiz.

Ein Projekt des Vereins Bodenseegärten: Schülerinnen und Schüler der Kreuzlinger Schule Bernegg üben sich im Gartenbau. Bild: Arthur Gamsa

(19. April 2021)

Sowohl der Bund als auch acht Kantone stellen Gelder zur Verfügung, die dann in grenzüberschreitende Projekte fliessen. Die Schulgärten gehörten dazu. «In den vergangenen sieben Jahren haben wir gut zusammengearbeitet», stellt Christian Tetzel von Interreg «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» fest. Die rund 260'000 Euro Fördermittel, gut 267'000 Franken, seien gut angelegtes Geld. Für die nächste Förderperiode bis 2027 kann man noch bis Ende Mai Projekte eingeben.

Grünenfelder stellt auch die internationale Initiative «Natur im Garten» besonders heraus. Die «Bodenseegärten» haben für die Schweiz die Lizenz, Gärten zu zertifizieren. Seit 2016 seien bereits 78 Plaketten an Gärtnerinnen und Gärtner verliehen worden, die auf Pestizide, Torf und Kunstdünger verzichten und Naturgartenelemente auf ihrem Areal integrieren. «Ein Dutzend kam vergangene Saison dazu. Und über das Projekt ‹Egnach 2030› und den Verein Naturgarten Egnach könnten es in dieser Saison noch einmal viel mehr werden, denn die Experten dort überlegen, für uns Privatgärten zu zertifizieren.»

Kulinarische und andere Genüsse

«Wir haben neu dem Gartenjahr ein Motto gegeben», sagt der Co-Präsident des Vereins Dominik Gügel, der mit dem Napoleon-Museum Arenenberg zu den Gründungsmitgliedern der «Bodenseegärten» gehört.

«Dieses Mal soll es um den Genuss gehen. Und wir wissen bereits, dass 2023 im Zeichen der Kultur stehen wird.»

Dominik Gügel, Co-Präsident Verein Bodenseegärten. Bild: PD

Eine Faltkarte und die Website geben Auskunft darüber, wo Weinwanderungen oder Kräutergartenbesuche möglich sind. Viele der 45 Mitglieder haben eigens Angebote gestaltet, vom Picknick-Rucksack in Überlingen bis zur Genusstour auf der Höri, bei dem man mit dem Velo ein viergängiges Menü abfährt. In Liechtenstein, seit 2021 bei den Bodenseegärten mit dabei, zeigt ein 12'000 Quadratmeter grosses «Ernährungsfeld» in Vaduz, wie viel Anbaufläche es braucht, um einen Menschen zu ernähren.

Gartenfestival und Preisverleihung

Während viel Arbeit des Vereins im Hintergrund abläuft, gibt es auch 2022 wieder publikumswirksame Veranstaltungen, die das Netzwerk sichtbar machen. Zum fünften Mal wird Anfang Juni der Bodensee-Gartenpreis verliehen. Ausserdem gibt es ebenfalls im Juni wird wieder den «Blütenzauber der Bodenseegärten», Anfang September folgt dann die «Lange Nacht der Bodenseegärten». «Wir merken tatsächlich, dass die Besucher bewusst für ein Garten-Wochenende in die Region kommen und mehreren unserer Mitglieder einen Besuch abstatten», so Geschäftsführerin Grünenfelder.

«Sie starten vielleicht auf dem Arenenberg und ziehen dann weiter über die Mainau und Reichenau, bis sie in Meersburg ihre Tour beenden.»