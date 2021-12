Referendum gegen Riva-Türme: Unterschriften eingereicht

Referendum «Wir haben die Herkulesaufgabe gestemmt»: Die IG Seeufer ohne Hochhäuser überreicht dem Arboner Stadtrat über 1600 Unterschriften gegen die geplanten Türme der HRS Referendum gegen das Projekt Riva: Am Donnerstag übergab Jürg Niggli, Präsident der IG Seeufer ohne Hochhäuser, dem Arboner Stadtpräsidenten Dominik Diezi zahlreiche Signaturen. Dies mit dem Ziel, die 43 Meter hohen Türme auf dem Gelände des früheren Hotel Metropol zu verhindern. Das Bauvorhaben dürfte vors Volk kommen. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 16.12.2021, 15.52 Uhr

Jürg Niggli von der IG Seeufer ohne Hochhäuser übergibt zusammen mit Andrea Vonlanthen Stadtpräsident Dominik Diezi und Stadtschreiberin Alexandra Wyprächtiger die Signaturen. Michel Canonica

«Das Ergebnis hat all unsere Erwartungen übertroffen!» Dies sagt Jürg Niggli, Präsident der IG Seeufer ohne Hochhäuser, am Donnerstagnachmittag hinter dem Arboner Stadthaus. Und zwar in Zusammenhang mit den Unterschriften, welche die IG im Rahmen des Referendums gegen die geplanten Hochhäuser auf dem Gelände des geschlossenen Hotel Metropol am See gesammelt hat, die der Generalunternehmer HRS mit dem Projekt Riva realisieren will – nämlich über 1600. Die erforderlichen 837 habe man weit hinter sich gelassen, so der IG-Präsident.