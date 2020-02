Festival mit Doppeladler: In der Kreuzlinger Bodensee-Arena trifft sich das Who-is-Who der albanischen Musikszene Hip-Hop, House und Pop: Eine Kreuzlinger Reinigungsunternehmerin holt zehn angesagte Musiker aus Albanien und dem Kosovo in die Schweiz. Auch TV-Bachelor Patric Haziri wird am 18. April dabei sein. Urs Brüschweiler 27.02.2020, 04.40 Uhr

Sie stellen das Redblack-Festival auf die Beine oder stehen dahinter: Nico Seiler und Alex Lisser (Bodensee-Arena), Michael Maier (Sicherheit), Thomas Niederberger (Stadtpräsident), Petra Ullrich und Shpresa Memedi (360 clean&more). (Bild: Urs Brüschweiler)

Shpresa Memedi hat gerufen, und die Stars der albanischen Musik-Szene werden kommen. Am 18. April organisiert die Kreuzlinger Unternehmerin das «Redblack-Festival» in der Bodensee-Arena. Am Dienstag informierte die Inhaberin der Reinigungsfirma «360 clean&more» über ihr spektakuläres Vorhaben.