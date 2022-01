Der Streit um die Arboner Pergolen beginnt von Neuem

Rechtsstreit Spiel geht von vorne los: Auch nach Entscheid des Bundesgerichts zu umstrittenen Pergolen in Arbon ist letztes Kapitel noch nicht geschrieben Eine der beiden Sonnen- und Regenschutzvorrichtungen muss definitiv weg. Die andere wird sicher noch dieses Jahr stehen bleiben, obwohl die Sachlage juristisch klar ist: Sie kann nicht bewilligt werden. Markus Schoch Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.20 Uhr

Gionatan Capuano denkt nicht daran, die Pergola unter den Bäumen so schnell zu demontieren. Bild: Reto Martin

Was bisher geschah Gionatan Capuano, der Inhaber und Wirt des «Roten Kreuzes» in Arbon, lässt im Frühling 2017 ohne Baubewilligung zwei Pergolen erstellen, was nicht unbemerkt bleibt. Im Sommer liegt das Baugesuch nachträglich öffentlich auf.

Der Arboner Stadtrat bewilligt im November 2017 diejenige Pergola unter den Bäumen, nicht jedoch diejenige mit Gartenbar daneben. Diese müsse Capuano abbrechen, verfügt der Stadtrat.

Sowohl Capuano als auch der Thurgauer Heimatschutz sind mit diesem Entscheid nicht einverstanden, wenn auch aus komplett unterschiedlichen Gründen. Capuano will beide Pergolen bewilligt erhalten, der Heimatschutz verlangt genau das Gegenteil: Beide Pergolen müssen weg.

In der Folge befassen sich zuerst das Departement für Bau und Umwelt, dann das Verwaltungsgericht und zum Schluss das Bundesgericht mit dem Fall. Alle kommen zum Schluss: Die beiden Anlagen zum Schutz vor Sonne und Regen stören das geschützte Ortsbild, sie sind zonenwidrig und nicht betriebsnotwendig.

Damit ist die Sache aber nicht erledigt. Jetzt ist wieder der Stadtrat am Zug.

Fast fünf Jahre nach dem Bau der umstrittenen Pergolen und einem Rechtsstreit durch alle Instanzen liegt seit November jetzt auch das Urteil des Bundesgerichtes vor. Es bestätigt, was bereits der Kanton und das Verwaltungsgericht entschieden haben. Die beiden ohne Baugesuch erstellten Anlagen zum Schutz vor Sonne und Regen sind nicht betriebsnotwendig, sie sind zonenwidrig und sie sind aus Gründen des Ortsbildschutzes nicht bewilligungsfähig.

Klarheit schaffen die Richter in Lausanne damit aber nur, was mit der Pergola gegen die Schlosswiese hin passieren soll: Sie muss weg, so, wie es bereits der Stadtrat im November 2017 beschlossen hat. Die Stadt habe dem Inhaber und Wirt des «Roten Kreuzes» bereits eine Frist gesetzt, bis wann er die Konstruktion entfernen müsse, sagt Stadtpräsident Dominik Diezi. Unterschreibe Gionatan Capuano die Vereinbarung nicht, werde die Stadt die Pergola auf seine Kosten abbrechen.

Capuano will alle ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ausschöpfen

Die Pergola rechts im Bild muss sofort weg, über die Rechtmässigkeit derjenigen links im Bild unter den Bäumen muss der Stadtrat nochmals entscheiden. Bild: Manuel Nagel

Die andere Pergola unter den geschützten Bäumen bleibt vorderhand stehen. Denn am Zug ist jetzt wieder der Stadtrat, der sie nachträglich bewilligt hatte und jetzt nochmals über deren Rechtmässigkeit entscheiden muss. So wollte es im Februar 2020 das zuständige Departement für Bau und Umwelt, das sich wegen eines Rekurses des Thurgauer Heimatschutzes damals als erste Instanz mit dem Fall befassen musste. Und das Bundesgericht als letzte Instanz sieht keinen Grund, an dieser Anordnung zur Neubeurteilung etwas zu ändern. Damit beginnt das Spiel von vorne.

Aufgrund der rechtlich eindeutigen Sachlage wird der Stadtrat nicht darum herumkommen, Capuano die Baubewilligung abzuerkennen und ihn anzuweisen, Gerüst und Abdeckung abzumontieren. Der Wirt denkt aber nicht daran, dieser Aufforderung nachzukommen. Er werde alle ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ausschöpfen, obwohl seine Erfolgschancen gleich null sind. «Es ist schade, aber der Thurgauer Heimatschutz hat es nicht anders gewollt», sagt Capuano.

Heimatschutz ist nicht zu Gesprächen bereit

Der Wirt hatte gehofft, nach dem Bundesgerichtsentscheid im Gespräch mit den Verantwortlichen des Verbandes eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden. Mit der Stadt sei er wiederholt an einem Tisch gesessen. Capuano sagt:

Gionatan Capuano. Bild: Markus Schoch

«Wir waren auf einem guten Weg, es gab Ansätze, der gute Wille war da, wofür ich dankbar bin.»

Stadtpräsident Diezi bestätigt diese Aussage. «Wir hatten die Hoffnung, den Rank zu finden.» Ein Treffen mit dem Heimatschutz sei bereits vereinbart gewesen, sagt Capuano. Dann hätten der Präsident und der Geschäftsführer auf Anraten ihres Anwaltes im letzten Moment gekniffen.

Capuano zahlt die fehlende Kooperationsbereitschaft nun mit gleicher Münze zurück, indem er auch auf stur schaltet. «Es ist tragisch, wieder so viel Geld für Rechtsverfahren aufzuwerfen, das ich für einen besseren, der Öffentlichkeit dienenden Zweck hätte einsetzen können», sagt Capuano. Der Gastrounternehmer ist bereit, sich den aussichtslosen Kampf nochmals 100'000 oder 150'000 Franken kosten zu lassen.

«Jeder Rappen ist gut investiertes Geld.»

Es könne doch nicht sein, dass alle anderen alles machen dürften, und nur ihm lege man Steine in den Weg.

Es sei für ihn beispielsweise unverständlich, warum das Open-Air-Kino oder das Summerdays-Festival vor dem Hintergrund der Diskussionen über seine Pergolen stattfinden könnten. «Was ist da mit dem Ortsbildschutz?», fragt sich Capuano. Kritisch sehe er aus den gleichen Gründen die geplanten gastronomischen Zwischennutzungen am See. Er habe deshalb in drei Fällen Einsprache eingelegt.

Dem Heimatschutz geht es ums Prinzip

Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes. Bild: Ralph Ribi

Der Heimatschutz weist die Kritik zurück. Sie würden eben gerade nicht wegschauen, wenn Regeln verletzt würden, sagt Geschäftsführer Gianni Christen. Und nur deshalb hätten sie im konkreten Fall überhaupt Widerstand geleistet, denn eigentlich gehe es «um eine kleine Sache». Er erwarte jetzt, dass die Stadt, die sich zuletzt «nicht wahnsinnig geschickt verhalten» habe und jetzt dafür die Quittung präsentiert bekomme, schnell und entschieden handle. «Je länger sie wartet, desto schwieriger wird es.»

