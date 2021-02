Rechtsstreit Die Uttwiler sagen zweimal Nein zur Einbürgerung eines Ehepaars – die beiden geben aber auch nach 13 Jahren erfolglosem Kampf nicht auf Ende November verweigerte die Gemeindeversammlung den Kosovaren zuletzt den roten Pass. Diese haben gegen den Entscheid Rekurs eingelegt. Der Fall liegt jetzt beim Kanton. «Es ist von A bis Z Juristenfutter», sagt Gemeindepräsident Richard Stäheli. Markus Schoch 18.02.2021, 05.20 Uhr

Der Schweizer Pass: Ein kosovarisches Ehepaar will ihn unbedingt erhalten. Bild: Adrian Venetz

Der Gemeinderat hatte gehofft, endlich abzuschliessen mit der äusserst langwierigen Auseinandersetzung, als er im letzten November das Einbürgerungsgesuch des Ehepaars nochmals zur Abstimmung brachte. Doch die Behörde muss jetzt feststellen, dass sie die Angelegenheit weiter beschäftigen wird. Und das Verfahren dauert jetzt schon so lange wie kein vergleichbares im Thurgau. Seit mittlerweile über 13 Jahren bemühen sich die Kosovaren erfolglos um den roten Pass.

Der Entscheid der Uttwiler vor bald drei Monaten lässt zwar nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig: Sie lehnten den Antrag des Ehepaars mit 77 Nein gegen 11 Ja bei 16 Enthaltungen ab. Doch die beiden akzeptieren das Ergebnis nicht. Sie haben gegen die Verweigerung des Bürgerrechts beim Kanton Rekurs eingelegt, sagt Gemeindepräsident Richard Stäheli auf Anfrage. «Ich bin nicht erstaunt.»

Schulden sie der Gemeinde tatsächlich noch Geld?

Das Ehepaar beziehungsweise deren Anwalt stelle die Gültigkeit der Abstimmung aus diversen Gründen in Frage, sagt Stäheli. Die Eingabe umfasse mehrere Seiten. Details könne er keine nennen, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. «Zudem ist es jetzt eigentlich nicht mehr unser Fall». Stäheli sagt:

Gemeindepräsident Richard Stäheli. Bild: Donato Caspari

«Wir müssen zwar eine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgeben. Aber letztlich haben wir nichts mehr damit zu tun.»

Der Gemeinderat hatte den Teilnehmern der Gemeindeversammlung Ende November das Einbürgerungsgesuch einstimmig zur Ablehnung empfohlen, weil das Ehepaar ungenügend sozial integriert sei und der Gemeinde Sozialhilfegelder schulde, die es einst bezogen habe. Diese Schuld bestreitet das Ehepaar.

Es hat am 12. November des letzten Jahres Rekurs beim Departement für Finanzen und Soziales gegen die entsprechende Feststellungsverfügung der Gemeinde eingelegt. Es macht sogar umgekehrt finanzielle Ansprüche gegenüber der Gemeinde im Umfang von rund 800 Franken geltend. Der Entscheid des Kantons ist ausstehend. Sollte das Ehepaar tatsächlich für zahlungspflichtig erklärt werden, will es die berechtigten Forderungen anstandslos begleichen.

Beschwerde wegen Amtsmissbrauchs ist hängig

Nach wie vor hängig ist auch eine aufsichtsrechtliche Beschwerde der beiden beim Regierungsrat wegen angeblichen Missbrauchs der Amtsgewalt und angeblich willkürlicher Ausübung von Befugnissen. Gemeint ist der Gemeinderat. Dieser ist sich keiner Schuld bewusst.

Der Kanton, das Verwaltungsgericht und auch das Bundesgericht hätten eine ungebührlich lange Behandlungsdauer und damit eine Rechtsverzögerung oder gar eine Rechtsverweigerung durch den Gemeinderat in allen Verfahren verneint, sagte Stäheli an der Gemeindeversammlung im letzten November. «Sie wiesen jeweils darauf hin, dass die Gesuchsteller selbst die Verzögerungen verursacht hatten, weil sie die von ihnen verlangte Unterlagen trotz mehrfacher Aufforderungen nicht oder nur teilweise einreichten und weil sie immer wieder Rechtsmittel erhoben, die zu einem Unterbruch der Bearbeitung ihres Gesuches führten.»

Dritte Abstimmung eher unwahrscheinlich

Der Fall der beiden Kosovaren ist in jeder Beziehung aussergewöhnlich und hat auch schon wiederholt das Bundesgericht beschäftigt. Es dauerte nur schon sechs Jahre bis zur ersten Abstimmung 2013, als die Uttwiler den Kosovaren mit 153 Nein- gegen 76 Ja-Stimmen das Bürgerrecht verwehrten. Der Gemeinderat warf ihnen damals mangelhafte Deutschkenntnisse und ungenügende soziale Integration vor. Das Verwaltungsgericht hob den Beschluss 2016 auf mit der Begründung, die Behörde habe den Nachweis für die Vorwürfe nicht genügend erbringen können.

Vor diesem Hintergrund erscheint es Stäheli als eher unwahrscheinlich, dass die Uttwiler dereinst ein drittes Mal über das Einbürgerungsgesuch entscheiden werden müssen.

«Ich kann mir das nicht vorstellen.»

Gänzlich unmöglich sei es aber nicht. «Wenn wir Verfahrensfehler gemacht haben sollten, könnte dieses Szenario Wirklichkeit werden.» Anzunehmen sei eher, dass irgendwann irgendein Gericht oder ein Amt abschliessend über das Einbürgerungsgesuch befinde, so, wie es immer wieder in diesem Land passiere. Stäheli nimmt's gelassen. «Ich stehe dem Verfahren völlig emotionslos gegenüber.» So wie der Gemeinderat.

«Es ist von A bis Z Juristenfutter.»