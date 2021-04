Rechnungsversammlungen Gesunde Finanzen und ein angekündigter Rücktritt in den Ermatinger Schulen Sekundarschulpräsident Beat Kneubühler hat bekanntgegeben, dass er per Sommer 2023 sein Amt niederlegen wird. Margrith Pfister-Kübler 28.04.2021, 16.40 Uhr

Sekundarschulpräsident Beat Kneubühler. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Trotz Pandemie sind Ermatingens Sekundar- und Primarschulgemeinde flott und zukunftsfreudig unterwegs. Die Finanzlage ist beruhigend, die Schülerzahlen hoch. Beide Schulgemeinden legten an ihren hintereinander stattfindenden Versammlungen am Montagabend in der Mehrzweckhalle ein positives Rechnungsergebnis vor.