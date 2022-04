Stadt Kreuzlingen: Rechnung ist 5,4 Mio besser als budgetiert

Mit dem Abschluss 2021 wird der Druck auf den Stadtrat, eine Steuersenkung in die Wege zu leiten, noch grösser. Budgetiert war ein Minus von 2,7 Millionen Franken, realisiert wurde aber ein Plus in dieser Höhe.

Urs Brüschweiler 04.04.2022, 16.43 Uhr