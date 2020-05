Rechnung 2019: Millionengewinn in der Gemeinde Erlen

Mit einem Wert von 0,4 Prozent ist die Einwohnerzahl der Poli- tischen Gemeinde Erlen im Verlauf des letzten Jahres nur geringfügig angestiegen (2018: 3731 Einwohner, 2019: 3745 Personen). Im Jahr 2019 sind insgesamt 308 Personen zu- und 312 Personen weggezogen. In der gleichen Zeit sind 40 Kinder zur Welt gekommen, 22 Einwohner sind verstorben. Stichtag für die Erhebung der Einwohnerzahlen ist jeweils der letzte Tag eines Jahres, in diesem Fall also der 31. Dezember 2019. (hab)