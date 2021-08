Kein Referendum zur Kreuzlinger Ortsplanungsrevision

Der wichtigste Leitgedanke in der Ortsplanungsrevision ist die Verhinderung der weiteren Zersiedlung. Deutlich wird das unter anderem daran, dass keine einzige Einzonung auf Kosten von Kulturland vorgenommen wird. Stattdessen setzte man auf die Verdichtung des Siedlungsraums und will dabei Frei- und Grünräume erhalten. Die Einführung einer minimalen Grünflächenziffer ist ein Beispiel für Massnahmen in diese Richtung. (ubr)