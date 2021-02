Raumplanung «Es hat sich gelohnt, auf die Hinterbeine zu stehen»: Die 68 Weiler in Egnach sterben keinen langsamen Tod Die Kleinsiedlungen hätten entgegen den ersten Befürchtungen weiterhin bauliche Entwicklungsperspektiven, sagt Gemeindepräsident Stephan Tobler. Der Widerstand gegen die ursprünglichen Pläne des Kantons habe sich gelohnt. «Es war aber ein harter Kampf.» Markus Schoch 24.02.2021, 04.20 Uhr

Der Weiler Klösterli in Egnach ist einer, der nicht länger Baugebiet sein soll. Bild: Reto Martin

Seit einem Jahr hat der Kanton in vielen Weilern von Egnach und allen anderen Gemeinden im Thurgau das Sagen. Das Amt für Raumentwicklung entscheidet jetzt über die Baugesuche in all den Kleinstsiedlungen, die zum Politikum geworden sind, weil sie der Bund nicht länger als Baugebiet in Form einer Weilerzone tolerieren will. Der Kanton hat nach langen Jahren des Wartens und unter zunehmendem Druck aus Bern 2018 schliesslich reagiert und im letzten März das Ruder an sich gerissen. In einer Verordnung ist seither geregelt, welche Weiler voraussichtlich einer Landwirtschaftszone oder Landschaftsschutzzone beziehungsweise einer Erhaltungszone zuzuweisen sind und damit bei Bauvorhaben in seine Zuständigkeit fallen.

Gemeindepräsident Stephan Tobler sah anfänglich schwarz für Teile der 68 Weiler in Egnach, wenn sie der Kanton nicht mehr als Baugebiet akzeptiert, weil sie zu klein sind oder andere Voraussetzungen wie die kompakte Bauweise nicht erfüllen. Im Januar 2020 sagte er:

Gemeindepräsident Stephan Tobler. Bild: PD

«Wir können nichts mehr machen.»

Scheunen würden zerfallen, wenn keine Landwirte mehr da seien, die sie nutzen. Selbst eine Saune in einem separaten Gebäude zu bauen, werde nicht mehr möglich sei. Sein Pessimismus ist Optimismus gewichen. Es sehe jetzt viel besser aus, als ursprünglich befürchtet, sagt Tobler. Der Kanton sei den betroffenen Gemeinden entgegengekommen und habe den Weilern ein gewisses Entwicklungspotenzial gelassen.

Es ist nun doch einiges möglich

Gemäss Verordnung des Regierungsrates dürfen dort selbst im Landwirtschaftsgebiet bestehende Bauten erneuert, umgenutzt und teilweise geändert werden, wenn die Charakteristik der Gebäude im Wesentlichen erhalten bleibt. Ersatzbauten sind ebenso zulässig, allerdings mit Auflagen: Sie sind grundsätzlich an gleicher Stelle, mit gleichem Volumen und gleicher Charakteristik zu erstellen. Sogar Neubauten sind erlaubt, wenn sie betrieblich begründet oder standortgebunden sind.

All diese Zugeständnisse habe der Kanton nur gemacht, weil die betroffenen Gemeinden auf die Hinterbeine gestanden seien. Tobler sagt:

«Es war nötig, dass wir uns gewehrt haben.»

Und damit meint er auch den Widerstand im Einzelfall. Die Gemeinde habe beispielsweise Teile des Weilers Buch bei der letzten Ortsplanungsrevision der Wohn- und Arbeitszone zugeschlagen, was der Kanton nicht erlauben wollte. Sie hätten den Fall ans Verwaltungsgericht weiter gezogen und Ende des letzten Jahres Recht bekommen. Das Urteil sei aber noch nicht rechtskräftig.

Für Härtefälle soll es einen Fonds geben

Erdhausen ist einer der 68 Weiler in der Gemeinde Egnach. Bild: Reto Martin

Abgeschlossen sind die Diskussionen über die Weiler noch lange nicht. Denn die Verordnung des Regierungsrates sei nur eine Übergangslösung, bis der überarbeitete Richtplan des Kantons in Kraft trete und die neuen raumplanerischen Gegebenheiten verbindlich festsetze, sagt Tobler. Er geht davon aus, dass der Grosse Rat voraussichtlich im Herbst darüber berät. Und dann müsse auch noch der Bund seinen Segen dazu geben.

Und selbst wenn dieser die Thurgauer Lösung gutheissen sollte, werde es voraussichtlich trotz allem auch Verlierer bei der Strukturbereinigung geben, sagt Tobler. Also beispielsweise Liegenschaftsbesitzer, die ihr Grundstück in der Erwartung gekauft hatten, es baulich so entwickeln zu können, wie sie es möglicherweise jetzt nicht mehr tun können. Es hätten sich schon ein paar Personen bei ihm gemeldet wegen Schadenersatz, sagt Tobler.

«Sie erklärten mir, ihre Parzelle habe an Wert verloren, was abgegolten werden müsse.»

Für sie und alle anderen Härtefälle will der Kanton einen Fonds äufnen für Entschädigungszahlungen. So wie es derzeit aussehe, würden die Gemeinden nur dann zur Kasse gebeten, wenn die berechtigten finanziellen Ansprüche eines Gesuchstellers eine gewisse Obergrenze überschreite, sagt Tobler. Vorgesehen war es ursprünglich anders.

Kanton stellt Kompensation in Aussicht

Erfreulich für den Gemeindepräsidenten ist auch, dass der Kanton den Gemeinden mit Weilern nicht nur Bauland wegnimmt, sondern im Gegenzug einen gewissen Ausgleich in Aussicht stellt.

«Jede erhält je nach Betroffenheit eine Kompensation. Bei uns ist eine Hektare Land, die wir bei Bedarf dereinst einzonen können, wenn raumplanerisch nichts dagegen spricht.»

Das ist zwar viel weniger Land als die etwa elf Hektaren der zwölf Weiler, die gemäss Plänen des Kantons der Landwirtschafts- beziehungsweise Erhaltungszone zugeschlagen werden sollen. «Man muss hier allerdings berücksichtigen, dass ein grosser Teil davon überbaut ist», sagt Tobler. Alles in allem seien die geplanten Änderungen im zumutbaren Rahmen für Egnach. «Es war aber ein harter Kampf.»