Altnau: Schule hat Raumnot und will bauen

Raumnot Sogar ein Schutzraum wird verlangt: Der Altnauer Schulhausanbau wird teurer, aber er ist wegen der steigenden Schülerzahlen nötig Die Altnauer Primarschulbehörde will für 5,3 Millionen Franken bauen. Die Politische Gemeinde kann hingegen den Steuerfuss senken. Entschieden wird an den Gemeindeversammlungen vom 25. November.

Der Präsident der Primarschulgemeinde Altnau, Harry Lüthi-Gantenbein, ist optimistisch, dass die Schülerinnen und Schüler ab Sommer 2023 mehr Platz haben werden. Bild: Inka Grabowsky

Ein sehr unspektakuläres Budget und eine Steuerfusssenkung um drei Punkte auf 57 Prozent kann Altnaus Gemeindepräsident Hans Feuz den Stimmbürgern ankündigen, wenn sie bei der Gemeindeversammlung am 25. November zustimmen. Bei der am Dienstag abgehaltenen Orientierungsversammlung wurde aber deutlich, dass gleichzeitig die Primarschulgemeinde noch viele Jahre von einem solchen Schritt entfernt ist. Der Steuerfuss hier bleibt bei 64 Prozent – immerhin muss er nicht steigen. Zwar ist sie Stand heute schuldenfrei, erbittet aber die Bewilligung von den Stimmbürgern, für 5,3 Millionen Franken einen Anbau an das Primarschulhaus aus dem Jahr 1990 realisieren zu dürfen.

Ein Schutzraum wird verlangt

Ursprünglich hatte die Schulbehörde für das Projekt mit Baukosten 3,8 Millionen gerechnet, doch die Anforderungen, die von unterschiedlichsten Seiten an das Projekt herangetragen wurden, sorgten offenkundig für erhebliche Mehrkosten. Schulpräsident Harry Lüthi-Gantenbein sagt:

«Es gibt umfangreiche Richtlinien für den Bau von Schulanlagen.»

«Selbstverständlich muss das neue Gebäude behindertengerecht mit Lift ausgestattet sein. Es soll Minergie-Standard haben, weshalb wir als Vorbild in Fotovoltaik und Wärmepumpe investieren. Und dann regte das Amt für Bevölkerungsschutz noch an, einen Schutzraum für hundert Personen mitzubauen, weil wir in Altnau noch nicht genug Schutzplätze haben.»

Bedarf ist deutlich

Die Visualisierung des Siegerprojekts «Papillon» der Bürge Wendel Architekten, Weinfelden. Bild: PD

Unbestritten ist der Bedarf an den zusätzlichen Räumen für die Primarschule. Sämtliche Klassenzimmer sind belegt, die Schülerzahlen steigen aber weiter leicht an. Derzeit lernen 217 Schülerinnen und Schüler in drei Kindergarten- und acht Primarklassen. Ab Sommer 2023 braucht die Schule für dann mutmasslich 222 Kinder mindestens ein zusätzliches Zimmer für die 5./6. Klasse. Ein weiterer Raum ist für Fachunterricht verplant. Logopädie, Heilpädagogik und die schulische Sozialarbeit benötigen ebenfalls Platz. Der Entwurf «Papillon», den die Schulbehörde präsentierte, hat zusätzlich einen grösseren Gruppenraum, der zunächst für Schulaufführungen oder nach Schulschluss von örtlichen Vereinen genutzt werden kann. Sollten die Schülerzahlen in der Zukunft weiter steigen, liesse er sich in zwei weitere Klassenräume aufteilen.

Für den Bau – sollte der Kreditantrag genehmigt werden – gibt es einen ehrgeizigen Zeitplan. Kommendes Frühjahr würden die Pläne aufgelegt und die Arbeiten ausgeschrieben. Im Herbst erfolgte der erste Spatenstich.

Durchdachte Finanzierung

«Wir können den Erweiterungsbau stemmen», sagte Lüthi-Gantenbein.

«Wir haben in guten Jahren Rückstellungen in den Erneuerungsfond und die Vorfinanzierung gemacht, sodass wir 1,68 Millionen Eigenkapital mitbringen.»

«Wir bekommen die Kosten für den Schutzraum zurückerstattet und wir bekommen Förderungen von wohl 11'000 Franken für die Fotovoltaikanlage.» Wenn das neue Gebäude erst einmal steht, werden für Abschreibungen, Zinsen und Unterhalt jährlich Kosten von einer Viertelmillion Franken entstehen. Das sei vollkommen im Rahmen. «Wir sind guten Mutes, dass Sie am 25. November zustimmen werden», wendet sich Harry Lüthi-Gantenbein an die Stimmbürger. Einen Plan B für den Fall einer Ablehnung hat der Primarschulpräsident nicht.