Die Stadt Kreuzlingen gibt Tipps zum Vogelfüttern

Ratgeber So füttert man Wildvögel richtig: Die Stadt Kreuzlingen erklärt, wie es geht Wer im Winter Vögel füttert, erleichtert den Tieren die Nahrungssuche. Wichtig ist jedoch, dass die Fütterung sachgerecht erfolgt und im Frühjahr eingestellt wird. Krähenvögel und Tauben sollen gar nicht gefüttert werden. 23.12.2021, 17.05 Uhr

Wildvögel richtig füttern: Futter täglich frisch anbieten, morgens möglichst vor Sonnenaufgang sowie bei Bedarf rund zwei Stunden vor der Dämmerung. Bild: PD/Marcel Burkhardt

(red) Die Vogelarten, die den Winter in der Schweiz verbringen, seien gut an die kälteren Verhältnisse in unseren Breitengraden angepasst. «In Wintern ohne Schnee und Eis kann grundsätzlich auf eine Vogelfütterung verzichtet werden. Dennoch sind die Futterstellen im Winter eine willkommene zusätzliche Nahrungsquelle.» Dies ist einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen zu entnehmen.