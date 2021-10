Rätselspass Wenn der Fuchs über den Zoll abschleicht –auf grenzüberschreitender Schnitzeljagd in Kreuzlingen und Konstanz Kreuzlingen und Konstanz haben nun auch einen Foxtrail. Ein spassiges, anspruchsvolles und langes Herbstvergnügen. Wir haben uns dem Fuchs an die Fersen geheftet. Urs Brüschweiler 15.10.2021, 05.15 Uhr

Fuchsjäger Urs Brüschweiler knobelt an einem Rätsel-Posten hoch über Kreuzlingen. Bild: Ralph Ribi

«Wow, die Hexe bewegt sich tatsächlich.» Da stehe ich, den Kopf im Nacken, schaue etwas ungläubig und vergesse sogleich den Auftrag, den ich Sekunden zuvor per SMS erhalten habe. Die Erfinder dieser Schnitzeljagd beeindrucken mich mit Kreativität, Detailliebe und Finesse bei der Gestaltung dieses Postens. Auch für einen alten Rätselfuchs bietet der Nachmittag bisher beste Unterhaltung. Doch wo bin ich eigentlich? Es sei hier nicht verraten.

Seit Anfang September gibt es in den beiden Grenzstädten einen Foxtrail; eine interaktive Schnitzeljagd, wie sie bereits aus vielen Schweizer Städten und Regionen bekannt ist. 27 an der Zahl sind auf der Website des Anbieters aufgelistet. Kreuzlingen-Konstanz ist der erste, bei dem die Fuchsjagd über eine Landesgrenze führt. Die Herbstferien sind der perfekte Zeitpunkt, die neue Freizeitbeschäftigung auszuprobieren und sich dem entflohenen Vierbeiner an die Fersen zu heften.

Startgeld für zwei Teilnehmer

Ohne moderne Kommunikationsmittel läuft nichts. Die Anmeldung für «Conexus», wie der Kreuzlinger Trail getauft wurde, geschieht online. Alles funktioniert einwandfrei. Lediglich, dass ich mich nicht als Einzelperson für den Start registrieren darf, lässt mich die Nase rümpfen. So bezahle ich die 29 Franken Startgeld halt gleich doppelt, für die Mindestteilnehmerzahl von zwei Personen.

Unterlagen, eine Rätselkarte und eine Tafel Schokolade: die Utensilien für den Start. Bild: Urs Brüschweiler

Pünktlich zur ausgewählten Startzeit scanne ich mit dem Handy den QR-Code auf den per E-Mail erhaltenen und ausgedruckten Unterlagen, was eine SMS auslöst. Die postwendende Antwort schickt mich in den Avec-Shop am Stadtbahnhof, wo ich weitere Jagd-Utensilien ausgehändigt erhalte.

Es ist 13.45 Uhr, erwartungsfroh marschiere ich los.

Um den Hals hängt die Foxtrail-Rätselkarte, in der linken Hand halte ich das Smartphone, in der rechten die Zettelwirtschaft, im Mund habe ich einen Stift. Ich erahne, weshalb es vorteilhaft ist, als Gruppe unterwegs zu sein. Jedoch wird sich zeigen, dass mein Sololauf nur noch bei einem Posten für kleinere Schwierigkeiten sorgt.

Hilfe schon nach 50 Metern

Mehrere Augenpaare zum Suchen und Köpfe zum Denken helfen hingegen immer. Schon nach 50 Metern, beim ersten Zwischenziel angelangt, fehlt mir die zündende Idee, in den richtigen versteckten Winkeln zu schauen. Ich benötige schon jetzt einen Tipp der Onlinehilfe. Es wird nicht das letzte Mal sein. Entmutigen lasse ich mich nicht, die nächsten vier Orte peile ich zielsicher an, freue mich über die witzig und liebevoll gestalteten Hinweise, entdecke – sogar als Einheimischer – von Anfang an Orte und Details, die ich noch nie zuvor gesehen habe oder an denen ich achtlos vorbeigelaufen bin.

Bild von der Eröffnung des Foxtrails Anfang September: Projektleiterin Daniela Lüchinger, Stadtpräsident Thomas Niederberger und Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, beim Posten am Hauptzoll. Bild: Reto Martin

Ich folge den grünen Tatzenspuren des Fuchses nach Konstanz. Angesichts der vielen nichts ahnenden Passanten fühlt man sich in einer geheimnisvollen Parallelwelt. Am Bahnhof knobeln drei junge Frauen mit Hund über einem weiteren Hinweis. Ein wissendes Lächeln huscht über ihre Gesichter, als sie weiterziehen und mir das Rätsel überlassen. Ich werde die drei nachher kurzzeitig überholen, aber am Abend erst nach ihnen fürs automatische Zielfoto posieren.

Über die Absperrung ins Bachtobel

Die Jagd führt – nicht per pedes – zurück nach Kreuzlingen. Der Weg bleibt verwinkelt, spannend und interessant. Alle Posten und Hinweise sind vorhanden und funktionieren, was bei einer Schnitzeljagd das A und O ist. Nichts ist frustrierender als unlösbare Rätsel. Einzig in Egelshofen muss ich über eine Baustellenabschrankung ins Bachtobel hinabsteigen. Der spritzige Feuerlöschposten dort entschädigt die Zusatzmühe.

Trampen für den Hinweis zur letzten Etappe. Bild: Ralph Ribi

Bin ich zu langsam?

Drei Stunden sind seit dem Start vergangen. Ich kniffle mich durch das Stadtzentrum dem Ziel entgegen. Es ist noch fern.

Ausser einem kurzen Abstecher, um ein schokoladenes Give-away abzuholen, und fünf Minuten unterstehen, um dem Platzregen zu entkommen, war ich doch zügig vorangekommen. Die offizielle Zeitangabe von zwei bis drei Stunden scheint mir klar zu kurz. Mit bereits einigen Kilometern in den Beinen wird das Ende deshalb etwas zäh, der Spass leidet leicht, doch es gibt kein Zurück mehr. Der Fuchs ist mir zuletzt im Seeburgpark zwar noch durch die Lappen gegangen, der erfolgreiche Abschluss der Jagd, das Finden des gesuchten Kreuzsplitters, hinterlässt aber ein erfüllendes Gefühl des Triumphes.

Das elektronische Siegerfoto, geschossen von einem sehr kreativ versteckten Ort aus, ausgelöst per Mobiltelefon. Bild: Urs Brüschweiler