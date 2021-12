Schnitzeljagd: Romanshorn rettet Mocmoc

Rätselspass Romanshorn rettet Mocmoc: Schnitzeljagd durch die Hafenstadt Die Familie Hanselmann und Freunde laden zum zweiten Mal ein zur weihnachtlichen Verbrechersuche. Markus Bösch 08.12.2021, 16.49 Uhr

Elina, Andrin und Julian freuen sich mit ihrem Papi auf die zweite Schnitzeljagd durch Romanshorn. Markus Bösch

Im vergangenen Winter hat er die Idee einer Schnitzeljagd für junge Detektive umgesetzt – und war überrascht vom überaus grossen Erfolg: «Die mitmachenden Familien haben uns regelrecht überrannt, und einige haben mich dazu animiert, sozusagen eine zweite Folge anzuhängen», sagt Initiator Alex Hanselmann. Diesmal steht Mocmoc im Zentrum.

In Romanshorn gehe das Gerücht um, so die Geschichte, dass ein Räuberpaar das Fabelwesen am Bahnhof entführen oder gar stehlen will. Wer den Fall lösen will, kann sich auf die Spur der Verbrecher machen.

2,5 Kilometer lange Rundstrecke

Auf einer 2,5 Kilometer langen Rundstrecke erhalten Jungdetektive Hinweise in Form von Rätseln, die gelöst werden müssen. Start und Ziel sind auch in diesem Jahr bei der Aula beim Rebsamenschulhaus (neben dem Kino Roxy). Die Detektivlaufblätter liegen am Start auf oder können auf Facebook (www.facebook.com/detektivschnitzeljagdromanshorn) heruntergeladen werden.

«Das Besondere ist diesmal, dass verschiedene Bewohnerinnen und Bewohner in die Geschichte involviert sind», verrät Hanselmann. Tatkräftig unterstützt worden sei die Idee wieder von der Primarschule, mit dabei sei auch die Stadt. Die Schnitzeljagd ist tagsüber frei zugänglich, und sie dauert vom 18. Dezember bis und mit 9. Januar 2022.