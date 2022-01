Auch die zweite Schnitzeljagd durch Romanshorn war ein Erfolg

Rätselspass «Das war eine geniale Sache»: Auch die zweite Schnitzeljagd durch Romanshorn war erfolgreich Tatjana Mahr und Stöff Sutter führten als «die Wienerin» und «der Dichter» die Teilnehmenden auf die falsche Spur. Die Organisierenden ziehen eine positive Bilanz. Markus Bösch 16.01.2022, 15.15 Uhr

Zufriedene Gesichter: Alex Hanselmann, Tatjana Mahr, Stöff Sutter und die Kinder der beteiligten Familien. Bild: Markus Bösch

Sie waren während drei Wochen in Gruppen und Familien unterwegs, vertrauten ihrer Nase, nahmen Ziele ins Visier und schauten genau hin: «Etwa 800 Laufblätter kamen zu uns zurück. Es werden damit 1000 oder auch etwas mehr Teilnehmende gewesen sein, die diese Schnitzeljagd in Angriff genommen haben», sagt Alex Hanselmann. Zusammen mit seiner Familie und den befreundeten Familien Müller und Scaglioso hatte er die Fäden gezogen.

Die Reaktionen seien rundum positiv gewesen, sagt Hanselmann. So waren beispielsweise auf manchen Laufzetteln Zeichnungen der teilnehmenden Kinder angebracht, und beim Posten bei seinem Haus hätten sich schöne Gespräche ergeben.

Falscher Verdacht

Die Geschichte drehte sich um den vermeintlichen Raub des Mocmoc – und als Täterin und Täter standen Tatjana Mahr («Die Wienerin») und Stöff Sutter («Der Dichter») unter Verdacht. Die beiden waren gesehen worden, wie sie die Figur am Bahnhof ausgemessen hatten. «Ich bin oft Kindern begegnet, die auf mich gezeigt und gesagt haben: ‹Die war es sicher.›», erzählt Mahr. Doch sie lagen falsch. «Wir wollten den Mocmoc dereinst in der berühmten Albertina-Ausstellung in Wien als Leihgabe präsentieren.»

Viel Spass hatte auch Sutter. «Das war eine geniale Sache. Da habe ich gern meinen kleinen Teil dazu beigetragen.» Die Teilnehmenden hätten sich gefreut, sagt Hanselmann. Und sie seien oft auch überrascht gewesen zu erfahren, dass Regierungsrat Urs Martin und die Leichtathletin Yasmin Giger in Romanshorn wohnen.