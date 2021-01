Räbeblatt Früher war alles besser ‒ oder warum Reto Scherrer gelbe Schutzanzüge blöd findet Weinfelden in 30 Jahren: Thomas Götz, Max Vögeli und Reto Scherrer sitzen am Stammtisch. Sie diskutieren über die guten alten Zeiten, als es im Winter noch schneite und die Welt im Lockdown lag. Sabrina Bächi 28.01.2021, 04.30 Uhr

Hier im Gasthaus zum Trauben sitzen die drei Weinfelder am Stammtisch und trinken Kaffi mit Siitewagä Bild: Susann Basler

Max Vögeli, Reto Scherrer und Thomas Götz sitzen an ihrem Stammtisch im «Trauben». Es ist Vormittag. Elf Uhr. Sie trinken wie gewohnt Kaffi mit Siitewagä. Scherrer seufzt: «Wisst ihr noch, vor 30 Jahren? Da sassen wir zuerst in einem Lock- und dann in einem Flockdown.» «Ja», gibt Götz zurück, «ich wünsche mir die Zeiten mit Schnee zurück.» Vögeli räuspert sich: «Meine Herren, es ist halt nicht mehr wie damals.» ‒ «Und an diese Schutzanzüge, die wir seit bald 30 Jahren tragen müssen, gewöhne ich mich nie», jammert Götz. «Stimmt», meint Scherrer, «ich seh scheusslich aus mit diesem Gelb zu meinen blonden Haaren.» Götz lacht: «Blond bist du doch seit 2015 nicht mehr.» - «Ich hab wenigstens noch Haare», giftelt Scherrer.