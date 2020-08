Glosse Räbeblatt: Die Rückkehr der Schüler Redakteurin Sabrina Bächi berichtet in der Kolumne Räbeblatt aus dem Weinfelder Zentrum, das nach Ende der Sommerferien wieder von den Berufsschülern eingenommen wird. Sabrina Bächi 12.08.2020, 16.55 Uhr

Redakteurin Sabrina Bächi, Leiterin Ressort Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Sie drängen zurück. Nach Monaten zwangsverordneter Abstinenz strömen sie wieder in Scharen in die Innenstadt Weinfeldens: die Schüler. In Gruppen ist der Schüler, vor allem die Untergattung Berufsschüler, unterwegs. Einer Barrikade gleich versperren sie Gassen und Wege in der Stadt.