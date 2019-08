Die Bussliger sind stolz auf ihr repräsentatives Viadukt. Stolz sind die Dorfbewohner auch auf ihre Golden Gate Bridge. Auch wenn die Erinnerung an deren Zusammenbruch in einigen Köpfen noch sehr präsent ist.

Räbeblatt: Bussliger sind Experten in Sachen Brücken

Sabrina Bächi

Sabrina Bächi, Redaktorin Ressort Weinfelden (Bild: Andrea Stalder)

Seit über 100 Jahren blicken die Bussliger stolz auf ihren Viadukt, welcher am östlichen Rand des Dorfes das Erscheinungsbild prägt. Er soll einer der ältesten Betonbauten in der Schweiz sein.

Wie eine massive Eiche steht er dort und harrt der Dinge. Täglich fahren viermal die Stunde Züge über den Betonbau von 1911. Selbst die neusten Schöpfungen aus dem Hause Stalder gleiten majestätisch über die Brücke. Etwa der Giruno vor zwei Jahren.

Als Kind konnte ich mit grosser Faszination öfters noch die Dampflok bestaunen, die mit lautem Schnauben die Wagen über den Viadukt zog. Dass im Dorf aber nicht nur ein Viadukt, sondern auch eine Golden Gate Bridge steht, erfüllt die Dorfbewohner mit ebenso viel Stolz – auf wenn die Erinnerungen an den katastrophalen Zusammenbruch 1979 einigen noch gut im Gedächtnis ist.

Wenn es also um Brücken geht, sind die Bussliger Experten. Immerhin etwas, was wir allen anderen und vor allem den Weinfeldern voraushaben. Doch nun wollen die Planer der BTS tatsächlich auch Weinfelden mit einem Viadukt bestücken. Dieser verdoppelt jedoch die Kosten und gilt gemeinhin bereits jetzt nicht als Bijou in der Landschaft.

Aber auch wenn, liebe Weinfelder, der schönste Viadukt im ganzen Land ist und bleibt der in Busslig.