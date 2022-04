Radsport Erfolgreiche Amriswiler Kunstradfahrerinnen: Luana Lutz und Delia Uebelhart schaffen die EM-Qualifikation Dank ihres Sieges am Swiss Cup fahren Luana Lutz und Delia Uebelhart an die Junioren-Europameisterschaften. Manuel Nagel 11.04.2022, 16.00 Uhr

Luana Lutz und Delia Uebelhart holen Gold am Swiss Cup. Bild: PD

An den zwei vergangenen Wochenenden fanden in Baar ZG und im zürcherischen Herrliberg die ersten beiden Runden des Swiss Cup statt. Bei den Juniorinnen in der Kategorie U19 liefern sich Luana Lutz und Delia Uebelhart vom Rad- und Motorfahrerverein (RMV) Amriswil beide Male ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Duo Seitz/Kümin aus Baar. Die Zugerinnen behielten in ihrer Halle hauchdünn mit 62,65 zu 62,10 Punkten die Oberhand, doch eine Woche später revanchierten sich die Amriswilerinnen. Mit 122,08 zu 122,00 Punkten bei zwei gefahrenen Runden fiel das Ergebnis diesmal sogar noch knapper aus. Dank dieses Sieges qualifizierte sich das Duo für die Junioren-Europameisterschaften. Im Einer belegte Luana Lutz beide Male den siebten Rang.

Beim Einer in der Kategorie Schülerinnen U13 beendete Malia Uebelhart sowohl in Baar wie auch in Herrliberg den Wettkampf auf dem sechsten Rang. Ihre Vereinskollegin Anouk Sutter landete auf Platz 15 und eine Woche später, am vergangenen Sonntag, auf Platz 16.

Tolle Erfahrungen am Weltcup in der Slowakei

Am 2. April nahmen vier Amriswiler Sportlerinnen am Weltcup in der Slowakei teil und traten dort gegen starke Gegner aus der ganzen Welt an. Im Zweier zeigte das Duo Nadine Zuberbühler und Jeannine Graf eine fehlerfreie Kür und belegte am Ende den vierten Rang. Im Einer landeten Julia Stäheli auf Platz 5, Tanisha Tanner auf Platz 7 und Jeannine Graf auf Platz 8.