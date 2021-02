Spezialisierte Betriebe in der Schweinemast

Die Schweinezucht wird in der Schweiz häufig in Ringen organisiert, in einer sogenannten Arbeitsteiligen Ferkel Produktion (AFP). Das bedeutet, die einen Schweinehalter konzentrieren sich in ihren Deck- und Wartebetrieben darauf, ihre Muttersauen besamen zu lassen und sie während der Tragzeit zu füttern. Kurz vor dem Abferkeln werden die Sauen dann an Abferkelbetriebe verkauft, wo die Muttersauen ihre Jungen zur Welt bringen und in den ersten Tagen säugen. Diese werden dort gemästet bis zur Schlachtung. Die Muttersau wird wieder zurück an den Deckbetrieb verkauft, wo sie erneut gedeckt wird. Etwa sieben Mal im Verlauf von drei Jahren kann eine Muttersau gedeckt werden, sie bringt in dieser Zeit gegen 100 Ferkel zur Welt.