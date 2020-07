Sulgen soll einen Aussichtsturm erhalten: Es wäre der erste im Bezirk Weinfelden Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs schlägt der Gemeinderat Sulgen dem Thurgauer Regierungsrat die Errichtung eines Aussichtsturms und die Bildung eines Thurgauer Turmwegs vor. Georg Stelzner 09.07.2020, 04.30 Uhr

Auf etwa 30 Metern Höhe über dem Reservoir Oberdorf soll sich den Besucherinnen und Besuchern des geplanten Turms diese Aussicht über Sulgen und die Region bieten. Bild: Manuel Nagel (Sulgen, 8. Juli 2020)

Sie schiessen nicht wie Pilze aus dem Boden, wachsen in den letzten Jahren aber doch immer wieder mal in den Himmel: Aussichtstürme. Der Kanton Thurgau eignet sich aufgrund seiner von sanften Hügeln geprägten Topografie besonders gut dafür. Wer einen solchen Turm erklimmt, kann einen prächtigen Rundblick geniessen, denn kein hoher Berg versperrt die Fernsicht.

In den vergangenen 14 Jahren sind im Thurgau und in den angrenzenden Regionen sieben Bauten dieser Art entstanden – auch in vier der fünf Thurgauer Bezirke. Ein weisser Fleck ist einzig noch der Bezirk Weinfelden. Hier setzt der Gemeinderat Sulgen mit seiner Initiative an.

Prächtiger Rundblick in alle Richtungen

Die Gemeinde beteiligt sich an einem Ideenwettbewerb, zu dem der Regierungsrat eingeladen hat, und regt die Errichtung eines Aussichtsturms beim alten Reservoir im Sulger Oberdorf an.

Dieser Standort zeichnet sich durch eine Weitsicht in alle vier Himmelsrichtungen aus: Nach Westen geht der Blick über Weinfelden das Thurtal hinunter, nach Norden über den Ottenberg und den Seerücken, in Richtung Osten präsentieren sich der Oberthurgau und der Bodensee, und Richtung Süden öffnet sich der Hinterthurgau bis hin zur Innerschweiz.

Touristische Nutzung wird angestrebt

«Mit der richtig gewählten Plattformhöhe ist bei klarem Wetter fast ein gegenseitiger Blickkontakt zu den vier andern Aussichtstürmen möglich», wirbt der Gemeinderat Sulgen in seinem Bewerbungsschreiben ans Departement für Finanzen und Soziales.

Die Sulger Idee beinhaltet aber noch mehr, wie Gemeindepräsident Andreas Opprecht erläutert: «Wir würden unseren Turm gern mit den anderen vier Türmen verbinden und zwar in Gestalt eines Thurgauer Turmweges.»

Auf diese Weise könnten, so die Überlegung, alle Thurgauer Aussichtstürme touristisch vermarktet werden, und von der Wertschöpfung würde vor allem die Thurgauer Gastronomie profitieren. Nutzen würde man vorwiegend bestehende Wander- und Radwege.

Anschubfinanzierung durch Gemeinde

Eine erste Schätzung kommt laut Opprecht auf Gesamtkosten von 845'000 Franken. Für den Turm selbst, der eine Konstruktion aus einheimischem Holz wäre, müssten rund 600'000 Franken aufgewendet werden, für die Fundation etwa 150'000 Franken.

Dazu kämen noch Kosten in geringerer Höhe für das Konzept und den Druck einer Broschüre sowie für die Beschilderung des Wegs. Bis zu einer ersten grösseren Renovation wären keine namhaften Mittel für den Unterhalt bereitzustellen, ist der Gemeindepräsident überzeugt.

Finanziert würde die Realisierung der Idee grossteils durch einen Beitrag aus dem Erlös Partizipationsscheine TKB. «Die Politische Gemeinde Sulgen wäre bereit, eine Anschubfinanzierung zu leisten», erklärt Andreas Opprecht.