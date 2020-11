Verein Crossnews probt in Hauptwil für Musical «Ruth»: Wegen Corona hängt das Projekt hängt an seidenem Faden Ob die für Januar und Februar 2021 geplante Tournee stattfinden kann, ist ungewiss. Der Elan aller Beteiligten ist dennoch ungebremst. Alle hoffen, das Musical dem Publikum bald präsentieren zu können. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 11.11.2020, 16.40 Uhr

Kostümanprobe im Saal der Freien Evangelischen Gemeinde Hauptwil: Janice Oertli im weissen Kleid wird Ruth spielen. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Hauptwil, 31. Oktober 2020)

Muss der Rock gekürzt werden, ist das Kopftuch richtig geknüpft und sitzt der Schuh? Im Saal der Freien Evangelischen Gemeinde (FEG) Hauptwil werden an diesem Samstagnachmittag Kostüme anprobiert. Zeitgleich sind in der Mehrzweckhalle Techniker am Werk. Sie üben den Auf- und Abbau von bühnentechnischen Teilen und Geräten.