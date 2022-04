Polizeieinsatz Bluttat in Hamburg: Zwei Tote nach Schussabgabe ++ Mutmasslicher Täter war Thurgauer ++ Tatmotiv noch unbekannt

Die Hamburger Polizei hat am Dienstagmorgen zwei Tote in einem Treppenhaus im Stadtteil Ottensen gefunden. Der mutmassliche Täter war 23-jährig und ansässig in Güttingen, im Bezirk Kreuzlingen. Die 22-jährige Frau, die er erschossen haben soll, kommt aus dem Raum St.Gallen.