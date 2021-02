Problembahnhof «Die Problemverursacher sind keine Fahrgäste, sondern Weinfelder»: 1000 Franken pro Tag für Patrouillen – Kostenbeteiligung der SBB noch offen Der Weinfelder Stadtrat hat Sofortmassnahmen beschlossen, um die Sicherheit am Bahnhof zu erhöhen. Er stellt mehr Sicherheitspersonal ein, fordert aber auch Massnahmen der SBB. Mario Testa 17.02.2021, 18.30 Uhr

Der Bahnhof Weinfelden. Zur Feierabendzeit herrscht viel Betrieb. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 17. Februar 2021)

Lange brauchte der Weinfelder Stadtrat nicht, um an seiner Sitzung vom Dienstagabend Nägel mit Köpfen zu machen. «Wir haben etwa eine Viertelstunde über das Thema Bahnhof gesprochen», sagt der für die Öffentliche Sicherheit zuständige Stadtrat Hans Eschenmoser. «Zuvor habe ich mich bereits mit dem Stadtpräsidenten abgesprochen – und im Stadtrat herrschte danach auch Einstimmigkeit über die Massnahmen.»

Hans Eschenmoser, für die Sicherheit zuständiger Stadtrat von Weinfelden. Bild: Mario Testa

Als Sofortmassnahme beauftragt der Stadtrat die Delta Security AG damit, abends auf dem Bahnhofsgelände zu patrouillieren. «Am Freitag geht es los. Es sind dann abends – vorläufig befristet bis Ende März – immer Zweierteams der Sicherheitsleute vor Ort», sagt Eschenmoser.

«Der Sicherheitsdienst soll einerseits die Lage abklären, andererseits sofort für ein besseres Sicherheitsgefühl der Passanten sorgen.»

Die Kosten für Sicherheitsleute belaufen sich auf etwa 1000 Franken pro Tag. Vorläufig ist der Auftrag befristet bis Ende März. «Es laufen Abklärungen dazu, dass sich die SBB an den Kosten beteiligt. Aber die SBB hat uns gegenüber deutlich gemacht, dass die Unruhestifter und Problemverursacher keine Fahrgäste sind, sondern Weinfelder, die sich einfach auf dem Bahnhof aufhalten.»

Legitimation für härtere Massnahmen

Zum Vorfall vom vergangenen Freitag, als ein 14-Jähriger am Bahnhof ausgeraubt und mit Fäusten und Füssen traktiert worden war, sagt Eschenmoser: «Uns tut es sehr leid, dass das passiert ist. Dieser Vorfall hat uns legitimiert, nun schnell etwas zu unternehmen.»

In den vergangenen Wochen habe sich eine neue Gruppe am Bahnhof installiert aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen – nicht die Asylsuchenden oder Randständigen seien das grosse Problem.

«Es hängt wohl auch an der hoffnungslosen Freizeitperspektive der Jugendlichen. Sie können derzeit weder in Fitness, noch in einen Club oder sonst wo hin.»

Die Patrouillen seien nun eine schnelle Massnahme, die für ein besseres Sicherheitsgefühl am Bahnhof sorgen soll. Aber alle Probleme lösen könne auch sie nicht. «Man darf jetzt auch nichts Falsches erwarten. Gewisse Gruppierungen werden weiterhin dort sein. Wenn sie sich anständig verhalten, dürfen sie das auch.»

Dennoch würden die Patrouillen ihre Wirkung nicht verfehlen. «Sie machen den unerwünschten Leuten den Aufenthalt am Bahnhof unangenehmer. Ich hoffe nur, dass das nicht einfach zu einer Verlagerung innerhalb der Stadt führt.»

Forderungen an die SBB

Der Weinfelder Stadtrat belässt es auch nicht einfach beim Aufstocken der Patrouillen – schon in der Vergangenheit hat sie Securitas-Leute für 130'000 Franken im Jahr in der Stadt und am Bahnhof patrouillieren lassen – sondern fordert auch Taten seitens der SBB. «Wir haben Ende vergangenen Jahres eine Kerngruppe der Stadt gebildet, die nun ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Und dazu wollen wir auch die anderen Beteiligten wie SBB, Kanton, Jugendarbeit oder Peregrina Stiftung an einen runden Tisch holen», sagt Hans Eschenmoser. Schon im März soll dieser stattfinden.

«Wir machen vorwärts mit dem Sicherheitskonzept. Es wird im Frühling oder Sommer fertig sein, das schiebe ich nicht auf die lange Bank.»

Welche Forderungen der Stadtrat an die SBB stellt, macht er in einer Medienmitteilung klar. Sie soll einerseits eine Videoüberwachung am Bahnhof installieren und anderseits ein Verkaufsverbot für Alkohol im Avec-Shop erlassen.

Pascal Schmid ist zufrieden

Pascal Schmid, SVP-Kantonsrat aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Taten vom Kanton, der SBB und dem Stadtrat gefordert hat unter anderem der Weinfelder SVP-Kantonsrat Pascal Schmid. Mit der beschlossenen Sofortmassnahme ist er zufrieden. «Ich finde es ausgezeichnet, dass der Stadtrat so schnell reagiert. Es brauchte ein schnelles Zeichen – und die Sicherheitspatrouillen bringen sicher eine Verbesserung», sagt er. Die Stadt habe ihre Aufgaben gemacht, nun seien auch die SBB und der Kanton gefordert, nachzuziehen.

«Eine Videoüberwachung würde ich sehr begrüssen. Ob ein Alkoholverkauf im dortigen Shop aber etwas bringt, weiss ich nicht. Als Liberaler mag ich solche Verbote grundsätzlich nicht.»