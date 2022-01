Theater Konstanz zeigt Elfriede Jelineks "Das Licht im Kasten"

Premiere Totentanz in der Umkleidekabine: Theater Konstanz seziert mit Elfriede Jelinek die Modewelt und ihre brutalen Folgen Mit neuer Kleidung eine neue Persönlichkeit kaufen – doch man wird nie so aussehen wie die Models in der Schaufensterreklame. Das Theater Konstanz zeigt Elfriede Jelineks gnadenlose und zugleich unterhaltsame Abrechnung mit der Modewelt. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.10 Uhr

Hoffnung und Eitelkeit liegen nur eine Umkleidekabine voneinander entfernt: Am Theater Konstanz wird mit Elfriede Jelinek die Modewelt dekonstruiert. Bild: Ilja Mess

Das Karussell dreht sich. Es ist ein Karussell des Todes. Keine Pferdchen oder Fahrzeuge hat es darauf, sondern Umkleidekabinen. Die Vorhänge der Kabinen werden auf- und zugezogen, starr-tote Schaufensterpuppen kreisen da vorbei, Paketstapel, Glitzerfummel, eine Frau, die sich mit dem Kabinenvorhang stranguliert hat.

Beauty, Money, Pain, Glory, Hope, Vanity, Death – die Kabinen sind angeschrieben, als wären sie das Rückzugsgebiet der sieben Todsünden. Zu treibenden Dancebeats kreist das Modekarussell unerbittlich.

Das Theater Konstanz feierte am Freitag Premiere von Elfriede Jelineks «Das Licht im Kasten (Strasse? Stadt? Nicht mit mir!)». Ursprünglich für Januar 2021 geplant, mussten Proben und Premiere lockdownbedingt mehrfach verschoben werden.

Das Schaufenster trägt man im «Ich-Phone» in der Hosentasche mit sich

Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin hatte «Das Licht im Kasten» 2017 für das Düsseldorfer Schauspielhaus geschrieben. Die Textfläche, die wie üblich bei Jelinek ohne Figurenzuteilungen oder Dialoge auskommt, ist eine gnadenlose und zugleich unterhaltsame Abrechnung mit der Modewelt und ihren brutalen Folgen. Wortgewaltig und scharfsinnig seziert Jelinek die Grausamkeiten, die man im Namen der Mode der eigenen Psyche, dem eigenen Körper und den Körpern und Psychen der anderen zufügt.

Jelinek knüpft hier ein Sprachnetz um Ausbeutung, und Unterdrückung: Privates ist immer politisch. Ein T-Shirt wird 1,4 Mal getragen in seinem T-Shirt-Leben, dann wird es entsorgt. Dafür werden Näherinnen, Baumwollfarmer, Färber, Mensch und Natur ausgebeutet. Bangladesch. Sweatshop-Fabriken. Recyclinglüge.

Totentanz im Namen der Schönheit (Dominik Puhl). Nicht einmal im Sterben habe sie ihr Wunschgewicht erreicht, sagt einmal eine der Figuren. Bild: Ilja Mess

Mit neuer Kleidung will man ein neues Ich erschaffen – doch man hechelt gleichzeitig nur einem unerreichbaren Ideal hinterher. Nie wird man so aussehen wie die Models auf den Plakaten im erleuchteten Schaufenster, dem titelgebenden «Licht im Kasten», das man heute im Handy, «im Ich-Phone», in der Hosentasche mit sich herumträgt.

Genuss ist Gesetz, und das macht Arbeit

In Konstanz lässt Regisseurin Susanne Schmelcher zwei Schauspielerinnen und einen Schauspieler einen Totentanz aufführen. Das Umkleidekabinen-Karussell von Ausstatterin Marion Hauer nimmt die gesamte Bühne ein. Vom Portal herab droht eine Art hölzerner Rollladen, der den Himmel begrenzt - im Einkaufscenter verschliessen solche metallenen Rollläden nach Ladenschluss die Pforte ins Shoppingparadies.

Schmelcher lässt ihre drei Protagonisten Hanna Eichel, Maëlle Giovanetti und Dominik Puhl zu Beginn in Glitzeroutfits und gepuderten Barockperücken vor dem Vorhang eine Choreografie vollführen. Sie machen das nicht zum Vergnügen. Einfach nur glücklich sein, das geht nicht. So skandieren die drei im Chor direkt ins Publikum. Orgie ist Gesetz, Genuss ist Gesetz – und das macht Arbeit.

Im Glitzeroutfit skandieren Dominik Puhl, Maëlle Giovanetti und Hanna Eichel (von links), dass Orgie und Genuss Gesetz sind und Arbeit machen. Bild: Ilja Mess

Mit Kant und Heidegger um Handtaschen kämpfen

Die drei zelebrieren in eindreiviertel Stunden die Dekonstruktion des Modezirkus’, erkenntnisreich und unterhaltsam. Sie karikieren Catwalks, machen sich über das modemuffelige Publikum lustig («das wird mit Jeans und Pulli nicht funktionieren»), schlüpfen in Dutzende Kostüme und Perücken, zitieren Kant und Heidegger, kämpfen um Handtaschen, suchen nach dem passenden Rock und meinen den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, ja des Ichs überhaupt. Doch das gibt es alles nicht im Ausverkauf.

Einsame Menschen zwischen Klamottenbergen wie nach einer verlorenen Schlacht. Bild: Ilja Mess

Susanne Schmelcher lässt die drei diesen Totentanz immer wilder und irrer drehen, bis nichts mehr bleibt als Zerfall, Tod, das Ende. Das Karussell ist ausgeräumt und abgeräumt. Das nackte Metallgerippe dreht sich im fahlen Licht gegen den Uhrzeigersinn - die Zeit lässt sich nicht aufhalten.

Giovanetti, Eichel und Puhl sitzen einsam zwischen Klamottenbergen wie nach einer verlorenen Schlacht. Keine Kleider mehr am Leib, nur den hautfarbenen Ganzkörperanzug. Die Abbilder hinter Glas, denen sie nacheiferten? Das waren nur Bilder. Weiter nichts.

Elfriede Jelinek: «Das Licht im Kasten (Strasse? Stadt? Nicht mit mir)» am Theater Konstanz, weitere Vorstellungen am: 25./26./27./29. Januar, 1./2./4./5./9./10./11./12. Februar. Im Theater Konstanz gilt die Zutrittsregel 2G+ sowie FFP2-Maskenpflicht. Die aktuell geltenden Coronaregeln werden auf der Theaterhomepage erläutert.

