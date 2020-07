Premiere im Autokino Amriswil: Rund 100 Menüs verkauft und keine Starthilfe nach dem Filmende nötig Am Freitag und Samstag liefen im Autokino Amriswil die ersten zwei von insgesamt acht Filmen. Das Premierenwochenende war ausverkauft und auch für die restlichen Vorstellungen hat es nur noch wenige freie Plätze. Manuel Nagel 06.07.2020, 11.30 Uhr

80 Autos standen am Freitagabend bei der Premiere von «Bad Boys for Life» auf dem Platz des Strassenverkehrsamts. Bild: Manuel Nagel

Eigentlich wäre erst um 20.15 Uhr Einlass der ersten Autos gewesen. Eigentlich. Die ersten Premierebesucher des Amriswiler Autokinos standen jedoch schon um 20 Uhr vor dem Platz des Strassenverkehrsamtes. Und als die Schlange immer länger wurde, entschied Veranstalter Reto Lüthi, die Tore bereits ein paar Minuten früher zu öffnen, «denn die Busse der Autokurse Oberthurgau konnten nicht mehr durchfahren», wie Lüthi erklärte.

Die 60 Quadratmeter grosse Leinwand hängt noch blütenweiss da und ragt etwas über das Dach des Gebäudes hinaus. So war das eigentlich nicht geplant, wie Lüthi verrät:

«Wir haben in einer Feuerwehrübung in den letzten Tagen die Leinwand noch rund einen Meter angehoben.»

Reto Lüthi veranstaltet das erste Amriswiler Autokino. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. Juni 2020)

Dafür habe man eigens eine Konstruktion auf dem Showroom errichtet, sagt der Geschäftsführer von Autoviva, der als Autokinobetreiber ins kalte Wasser gesprungen ist und demzufolge auch keine Erfahrungswerte hatte. In den vergangenen Tagen man habe bei einem Test bemerkt, dass die Leinwand – so wie geplant – etwas zu tief gewesen wäre, sodass nicht alle Autoinsassen gut auf die Leinwand gesehen hätten. Nun sei es deutlich besser, findet Reto Lüthi.

Der Chef als Platzanweiser

Und während Organisator Lüthi mit der gelben Leuchtweste die nach und nach eintröpfelnden Wagen zu einem freien Platz lotst – es gibt keine reservierten Plätze im Autokino – erkunden die bereits anwesenden Besucher das kulinarische Angebot. Schliesslich dauert es noch mehr als eineinhalb Stunden, bis der Film nach dem Eindunkeln um 22 Uhr beginnt. Nebst Getränken dürfen Glacé und Popcorn natürlich in keinem Kino fehlen. Das ist auch beim Autokino Amriswil nicht anders.

Zusätzlich werden auch noch sechs Menüs angeboten, die in weniger als 30 Sekunden im Steamer erhitzt werden. Das Angebot wird rege genutzt, am ersten Abend gehen über 50 dieser Menüs über den Tisch, wie Lüthi schätzt. Am ersten Wochenende sind es etwa 100. Der laue Sommerabend trägt sein übriges dazu bei, dass die Leute sich irgendwohin setzen oder vor ihrem Auto im Stehen essen, denn Bänke und Tische dürfen aufgrund der Coronarichtlinien keine aufgestellt werden.

Nach Filmende um halb eins geht die Abfahrt der 80 Wagen ziemlich flott vonstatten. Reto Lüthi steht zwar mit der mobilen Starthilfe bereit – weil der Filmton übers Autoradio eingespielt wird und der Motor nicht laufen darf – doch niemand benötigt an diesem Abend eine Portion Extrastrom für seine Autobatterie.

Nebst den Filmen am vergangenen Wochenende («Bad Boys for Life» und «La La Land») sind auch die Vorstellung am 9. («Fast & Furious: Hobbs & Shaw») und die Derniere am 18. Juli («Green Book») bereits ausverkauft. Nur noch wenige freie Plätze gibt es für die Filme am 10. («Notting Hill»), 11. Juli («Ziemlich beste Freunde») sowie am 16. Juli («Ocean's Eleven»). Noch genug Tickets hat es hingegen für die Vorstellung am 17. Juli («Troja»).

www.autokino-amriswil.ch