Prävention zu häuslicher Gewalt an Sekundarschule Befang Sulgen

Prävention Deine Grenzen – meine Grenzen An der Sekundarschule Sulgen beleuchteten die Schülerinnen und Schüler das Thema «Häusliche Gewalt» während der letzten vier Monate aus verschiedenen Blickwinkeln. 04.02.2022, 16.40 Uhr

Die Sekundarschule Befang in Sulgen. Bild: Manuel Nagel

Im Bewusstsein, dass die Schule für die soziale Entwicklung der Jugendlichen eine wichtige Rolle spielt, wird nicht nur in der Volksschulgemeinde Region Sulgen der Prävention ein hoher Stellenwert eingeräumt. Viele Jugendliche erleben oder erfahren Gewalt in unterschiedlichsten Formen. Umso wichtiger ist es, zu lernen, wie Konflikte in Beziehungen ohne Gewalt gelöst werden. Die Sekundarschule Sulgen unterstützt die Jugendlichen mit ihrer umfassenden Präventionsarbeit darin.