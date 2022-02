Posse in Katholisch Tobel «Ich verzichte auf den Lohn»: Kirchbürgerinnen und Kirchbürger wählen Pfarrer ab – doch der will nicht gehen Am Sonntag haben die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Tobel ihren Gemeindepfarrer Leo Schenker abgewählt. Dieser kann die Kritik an seiner Person nicht verstehen und will nicht demissionieren. Mario Testa Jetzt kommentieren 15.02.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pfarrer Leo Schenker wurde von den Stimmberechtigten abgewählt. Bild: Christoph Heer

Am Sonntag wählten die katholischen Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal nach neuem Recht. In der Katholischen Kirchgemeinde Tobel - zu der auch Affeltrangen, Märwil, Buch, Zezikon, Braunau, Kaltenbrunnen und Tägerschen gehören – hat das schwerwiegende Folgen. Die Stimmberechtigten wählten nämlich ihren Pfarrer ab.

76 Stimmen holte sich Pfarrer Leo Schenker. 108 Stimmzettel wurden jedoch leer eingelegt. Die leeren Stimmen werden nach dem neuen Wahlrecht der Katholischen Landeskirche Thurgau nicht ausgeschieden, sondern zählen für das absolute Mehr mit. Somit hat Leo Schenker diese Hürde nicht geschafft und scheidet per Ende Juli aus seinem Amt, das er seit 1999 innehat.

Leo Schenker will nicht gehen

«Ich akzeptiere das Wahlresultat: formal, aber nicht inhaltlich, im Sinne einer Abwahl», sagt Pfarrer Leo Schenker auf Anfrage und verweist auf das kanonische Weltkirchenrecht CIC (Codex iuris canonici). «Das CIC gilt inhaltlich, das kantonale Recht als äusserer Rahmen. Ein kanonisch installierter Pfarrer ist wie ein staatlicher Beamter: fest gewählt. Formal aber soll das Resultat im Sinne der Stimmbürger Folgen haben, zum Beispiel im Lohnbereich.»

So wäre er bereit, Kürzungen bis hin zur Lohnaussetzung zu akzeptieren, werde aber von seinem Amt in der Kirche Tobel nicht zurücktreten. «Ich demissioniere nicht. 2002 wurde ich als Pfarrer eingesetzt, was nach Kirchenrecht dem erwähnten Beamtenstatus gleichkommt.» Die beiden Rechtssysteme zu verbinden sei das Ziel, sagt Schenker. «Denn dieses Miteinander macht das Katholische in der Schweiz aus.»

Probleme im Zwischenmenschlichen

Norbert Weber, Präsident Katholische Kirchgemeinde Tobel. Bild: Mario Testa

Kirchenpräsident Norbert Weber weiss um den umstrittenen Pfarrer. Kritische Stimmen hat er immer wieder gehört. Zwischenmenschlich klappe es bei ihm einfach nicht, sagt Weber. Das wiederum habe negativen Einfluss auf die Seelsorge. Wegen des Pfarrers gab es schon Austritte von Kirchbürgern und auch Streitereien innerhalb der Behörde. Vom Religionsunterricht ist Schenker schon vor längerem abgezogen worden. Weber sagt:

«Das Resultat zeigt klar: Die Mehrheit unserer Kirchbürger will den Pfarrer nicht mehr.»

Der Pfarrer glaubt an ein beeinflusstes Resultat

Aufgrund gewisser Informationen sei er vor der Wahl auf alles vorbereitet gewesen, sagt Pfarrer Leo Schenker. Es habe aber keine Anzeichen gegeben, dass die Wahl problematisch verlaufen würde.

«Viele Leute haben mir gesagt, wenn sie gewusst hätten, dass es so knapp würde, wären sie wählen gegangen. Offenbar hat sich eine Gruppe organisiert, die das Resultat dann ziemlich beeinflusste. Ähnliches geschah vor meiner Zeit auch schon einmal hier in Tobel.»

Mit einem Amtsenthebungsverfahren wäre es möglich, einen eingesetzten katholischen Pfarrer abzusetzen. «Dies aber nur aus schwerwiegenden Gründen in Dogmatik oder Moral.» - Zum Vorwurf, er beherrsche den zwischenmenschliche Umgang nicht gut, sagt Schenker: «Ich weiss nicht, wie jemand zu solchen Schlüssen kommt. Wer das Gespräch sucht, findet bei mir immer offene Türen. Wer nicht will, den kann ich nicht zwingen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen