Gute Mostobstqualität in Oberaach: Schweizer Obstverband zieht positive Bilanz Wenig überraschend schwingt die Ostschweiz bei der geernteten Menge an Mostäpfeln und -birnen oben auf. Die Mosterei Oberaach hatte jedoch 2019 weniger zu tun als im Vorjahr. Manuel Nagel 20.01.2020, 14.35 Uhr

In Oberaach lieferten Obstbauern viele Mostäpfel an. Bild: PD

Die Mostobsternte des vergangenen Jahres ist abgeschlossen und der Schweizer Obstverband zieht eine positive Erntebilanz für 2019 – dies trotz deutlich geringerer Erntemenge als geschätzt. Insgesamt wurden 53'811 Tonnen Mostäpfel geerntet. Im Jahr zuvor waren es noch 78'740 Tonnen gewesen. Die Mostobstqualität war gut.

Nach der grossen Ernte vom Vorjahr ging man in der Saison 2019 von einer kleineren Menge Mostobst aus. Rund vier Fünftel (41'319 Tonnen) der Mostäpfelernte 2019 stammen aus der Ostschweiz. 1'272 der 53'811 Tonnen wurden exportiert, der Rest in der Schweiz verarbeitet. So auch in Oberaach, wo die Ramseier AG, inklusive dem Standort in Sursee, über 26'000 Tonnen verarbeitet hat.

Von 5'103 Tonnen Mostbirnen wurden 3'083 in der Ostschweiz geerntet, was rund drei Fünfteln entspricht. Hier konnte die Zentralschweiz mit 1865 Tonnen einigermassen mithalten, während aus Bern und der Westschweiz zusammen gerade mal 27 Tonnen kamen.