Timo Mösli startet in die erste Saison als Hafenmeister in Arbon

Porträt «Vor allem ältere Leute sind manchmal etwas skeptisch, wenn sie mich sehen»: Der Arboner Hafenmeister startet in seine erste Saison Für den ehemaligen Bootsbauer Timo Mösli ist Hafenmeister zu sein ein wahrer Traumjob. Er startet in seine erste Saison in Arbon. Mösli spricht über starke Männer, amerikanische Autos und schöne Orte. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.40 Uhr

Timo Mösli ist seit September 2021 der neue Hafenmeister in Arbon. Bild: Michel Canonica

Die Vögel zwitschern, ziehen ihre Kreise. Weit entfernt ist ein Rasenmäher zu hören. Ein paar Spaziergänger laufen dem See entlang, beobachten die Boote, welche an ihrem Anlegeplatz leicht hin und her schwanken, mit den Wellen gehen. Noch ist nicht Hochsaison am Arboner Hafen. Die Schranke zu den Parkplätzen geht auf, ein Traktor fährt vor – auf dem Anhänger ein Segelboot, bereit für die See. «Meistens wassert der Besitzer sein Boot mit einem Werft-Mitarbeiter ein. Etwa im Mai sind dann alle 650 Plätze belegt», sagt Timo Mösli.

Möslis kräftige Oberarme werden von einigen farbigen Tattoos geziert – ein Schiff, das von einer Riesenkrake ins Wasser gezogen wird, eine Meerjungfrau mit blauer Flosse und Muschel-BH, ein Anker mit Blume. Timo Mösli hat einen braun-blonden Bart, seine langen Haare sind zum Dutt zusammengebunden, die Sonnenbrille auf dem Kopf. An beiden Ohren baumelt ein silberner Ring. Seit September 2021 arbeitet der 30-Jährige bei der Stadt Arbon als Hafenmeister.

«Ich suche immer die beste Lösung für alle»

Es ist Freitagmorgen, Mitte April – «die Ruhe vor dem Sturm». Mösli ist entspannt. Vielleicht weil noch nicht alle Bootsplätze belegt sind und fast keine Segeltouristen in den hiesigen Hafen fahren. Er nimmt sich Zeit, erzählt von seinem Arbeitsplatz und sich. Mösli kümmert sich um die Instandhaltung des Hafens, das Saubermachen des Gästebereichs und der öffentlichen WCs und um die Bootsbesitzerinnen- und besitzer. «Ich suche immer die beste Lösung für alle», sagt er. Am Arboner Hafen gebe es nicht nur private Bootsbesitzer, sondern auch viel Gewerbe und Personen, die sich gerne am See aufhalten. «Das muss alles aneinander vorbeigehen und funktionieren. Der Hafen soll ein schöner Ort für alle sein.»

Für diesen «schönen Ort», setzt sich der 30-Jährige auch ein. Sein Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr, wenn noch nicht viele Leute unterwegs sind. Diese Zeit nutzt Mösli für die Reinigungsarbeiten der öffentlichen WCs. Er legt Broschüren bereit, hängt täglich ein Blatt mit dem aktuellen Wetter in den Infokasten und macht Abrechnungen.

Jeden Tag gibt es einen aktuellen Wetterbericht. Bild: Michel Canonica

Dann kümmert er sich um den Hafen: Unterhaltsarbeiten am Steg oder Reparaturen an den Holzpfosten, die aus dem Wasser ragen. Mit einem Elektroroller dreht er seine Runde, kontrolliert, ob die Schiffe gut angebunden und zugedeckt sind. «Ich erledige sozusagen Hausmeister-Arbeiten im grösseren Rahmen», sagt Mösli. Viele Arbeiten erledige er am Computer. Am Nachmittag putzt er den Gästebereich – Waschraum, WCs und Aufenthaltsraum. «Dort muss es sauber sein und alles muss funktionieren.» Gegen Feierabend ist er meist im Büro und empfängt die Seefahrerinnen und -fahrer, beantwortet ihre Fragen und zieht die Gästegebühren ein.

Timo Mösli sitzt in seinem Büro. Im Radio läuft «Don't Stop Belivin’» von Journey. Er sei per Zufall auf die Stellenanzeige zum Hafenmeister gestossen. «Ich bin dankbar, dass es geklappt hat», sagt er. Mösli ist in St.Georgen bei St.Gallen aufgewachsen, die Lehre zum Bootsbauer hat er in Altenrhein gemacht. Danach arbeitete er sieben Jahre in einer Werft in Romanshorn, bis er zu Sauber Formel 1 nach Hinwil wechselte. «Ich mag handwerkliche Arbeiten. Mir ist es wichtig, dass ich flicken und etwas mit den Händen tun kann.» Der See und die Boote haben ihm gefehlt. Als Hafenmeister hat er wieder beides.

Das Bürofenster ist offen für Gäste und Dauermieter. Bild: Michel Canonica

«Ich beweise mich gerne»

Eine weitere Aufgabe, die Mösli innehält, ist das Pflegen der sozialen Kontakte. «Vor allem ältere Leute sind manchmal etwas skeptisch, wenn sie mich sehen, weil ich optisch vielleicht nicht gerade das bin, was sie sich vorstellen. Aber ich beweise mich gerne. Es spielt keine Rolle wie ich aussehe, sondern was ich kann und mache.» Er lasse sich auf sein Gegenüber ein, gehe mit positiver Einstellung und lösungsorientiert auf die Leute zu. «Das funktioniert.»

Mösli hört aufmerksam zu, überlegt, bevor er antwortet und fixiert beim Sprechen sein Gegenüber. Was ihm am Bodensee gefällt: «Der See ist entspannend und beruhigend. Ohne geht es zwar nicht, aber deswegen muss ich nicht gleich dorthin ziehen. Doch: Sag niemals nie.» Mösli lebt gemeinsam mit seiner Partnerin und der englischen Bulldogge Sepp in Heiden. «Im Appenzellerland habe ich die Berge und Natur.» Das sei für ihn der perfekte Kompromiss.

Timo Mösli in seiner «Nussschale». Bild: Michel Canonica

In seiner Freizeit schraubt Mösli an alten amerikanischen Autos herum. Er selbst besass einmal einen Chevrolet Monte Carlo, Baujahr 1970. Vor zwei Jahren hat er noch an Strongman-Wettkämpfen teilgenommen. Dort ziehen Sportler Lastwagen hinter sich her oder tragen die Rohkarosse eines Autos über eine gewisse Distanz. Jetzt macht er ab und zu Krafttraining oder hebt zu Hause in der Scheune Baumstämme. «Ich mache auch gern mal nichts.» Früher habe er gesegelt. «Vielleicht kaufe ich mir irgendwann wieder ein Boot, aber das ist momentan kein Thema.»

Mösli will mehr Gäste anlocken

Im Radio läuft nun «Money For Nothing» von Dire Straits. In den letzten Jahren verzeichnete der Arboner Hafen rund 2000 Übernachtungen pro Saison. Die Politik erwartet vom Hafenmeister eine Steigerung der Übernachtungszahlen. So nahm die Stadt Arbon im Jahr 2020 42’767.87 Franken ein. Für dieses Jahr wurden 65’000 Franken budgetiert. «Mein Ziel ist es, dass hier viel los ist und die Leute gerne herkommen. Ich möchte die Zahlen ‹lupfen› – je mehr läuft, desto besser». Dafür will Mösli die Gäste mit Verbesserungen und infrastrukturellen Anpassungen anlocken – den Hafen «qualitativ aufwerten», wie er sagt. «Die Liegeplatzmieter wie auch die Gäste sollen wissen, dass ihr Boot an einem guten Ort ist, wo drauf geschaut wird und man sich melden kann, sollte etwas einmal nicht so gut sein.» Eine solche «Verbesserung» ist die App «Boatpark». Mit ihr können Gäste online einen Platz für ihr Boot reservieren und bezahlen.

Mösli fühlt sich wohl im Amt des Hafenmeisters. «Bis jetzt habe ich viele positive Feedbacks erhalten und nur gute Bekanntschaften gemacht.» Doch Ausruhen kommt für ihn nicht in Frage, auch bei sich selbst sieht er Verbesserungspotenzial. Bald will er Feedbackfragebogen auflegen und schauen, was sonst noch geht.

