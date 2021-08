Rickard Palmberg: Der HC Thurgau setzt neu auf einen Schweden

Porträt Schwede, gesellig, torgefährlich: Rickard Palmberg hat das Potenzial, sich beim HC Thurgau unvergesslich zu machen Rickard Palmberg, neuer Ausländer beim HC Thurgau, braucht nicht viel, aber zu vielem eine gute Sauce Béarnaise. Der bescheidene Skandinavier könnte mit seiner musikalischen Vorliebe der nächste DJ in der Mannschaftskabine des HCT werden. In erster Linie ist er aber gekommen, um zu skoren. Matthias Hafen 14.08.2021, 04.30 Uhr

Rickard Palmberg soll dem HC Thurgau zu Toren und Siegen verhelfen. Mario Gaccioli

Mit 32 Jahren zieht Rickard Palmberg von zu Hause aus. Schweden, seine Heimat, lässt der Eishockeyprofi hinter sich. Dies, nachdem er praktisch seine ganze Karriere dort verbracht hat. Sein Herz werde immer in Schweden bleiben, sagt der Neuzuzug des HC Thurgau. Sein sportlicher Fokus aber gelte ab nun der Swiss League, im Speziellen dem HCT.

Bei seinem Wechsel in diesem Sommer vom Oskarshamn aus der höchsten schwedischen Spielklasse zu Thurgau verliess sich Palmberg auf sein Gefühl. Er sagt:

«Der Zeitpunkt ist gekommen, um etwas Neues in Angriff zu nehmen.»

Er habe das Bedürfnis gehabt, aus seiner Komfortzone auszubrechen. Wohl auch im Wissen, dass er mit 32 Jahren in einer der besten Ligen Europas nicht mehr besser werden würde. In der Swedish Hockey League war Palmberg zuletzt gut, er gehörte aber nicht zu den Grössten. Dies ganz im Gegensatz zu den Zeiten in der zweit- und dritthöchsten Liga seiner Heimat, als er sich als Skorer profilieren konnte.

Rickard Palmberg wird als kreativer Stürmer mit guter Stocktechnik und guten schlittschuhläuferischen Fähigkeiten beschrieben. Mario Gaccioli

Für eine grosse Karriere fehlte ihm die nötige Grösse

Saisons mit mehr Toren und Assists als Spielen waren bei Palmberg nicht unüblich. Er äufnete die Punkte sowohl als Vorbereiter wie auch als Vollstrecker. Scouts schwärmen von seiner kreativen Spielweise, der Stürmer selber hebt seinen Speed hervor. Und er funktioniert sowohl als Center wie auch als Flügel. Mit einer Grösse von nur 1,80 Metern blieb ihm aber eine grosse, internationale Karriere verwehrt. In der Swiss League sind andere Qualitäten gefragt als die Körpergrösse. Deshalb glaubt Palmberg, dass er dem Druck bei Thurgau standhalten wird. Er sagt:

«Ich weiss um die Situation als einer von nur zwei Ausländern im Team. Das ist Teil der Herausforderung, die ich mit Thurgau annehme.»

Für den HCT, der angeblich zuerst an Victor Backman dran war (entschied sich für die GCK Lions), musste der zweite Ausländer nebst dem Kanadier Jonathan Ang auch menschlich gut ins Team passen. Im ersten Gespräch gibt sich der 32-jährige Palmberg bescheiden. Er sei ein geselliger Typ, weltoffen und «easy» drauf. Der Fan schwedischer House-Musik lobt seine Teamkollegen, die gute Stimmung in der Kabine und war auf Anhieb zufrieden mit seiner Wohnung und dem Ford Puma, der ihm vom Sponsor zur Verfügung gestellt wird. Etwas, das nicht immer bei allen der Fall ist.

Durch halb Tschechien einer Sauce nachgejagt

Wenn Rickard Palmberg seinen neuen Klub lobt, will das etwas heissen. Denn bei seinem ersten Versuch, ausserhalb Schwedens Fuss zu fassen, scheiterte der Eishockeyprofi 2019/20. Dies, weil er sich bei Zlin in Tschechiens Topliga überhaupt nicht zurechtfand. «Kaum einer dort sprach Englisch und es war ganz allgemein schwierig.» Dass er noch in der gleichen Saison zu Belfast auf die britischen Inseln weiterzog, hatte steuertechnische Gründe. Die bereits geplante Rückkehr nach Schweden war erst nach sechs Monaten wieder möglich. In der Schweiz sieht Palmberg, der auch ein hervorragender Golfer ist, hingegen eine Zukunft. Palmberg sagt:

«Ich vermisse hier eigentlich nur meine Freundin Jusefine, die vorerst in Stockholm bleibt.»

Der für ihn unverzichtbare schwedische Oraltabak Snus und eine gute Sauce Béarnaise, wisse er schon zu organisieren. Für die Béarnaise war er einst von Zlin durch halb Tschechien gefahren, um sie bei Ikea in Prag zu kaufen.