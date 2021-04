Porträt «Ich habe im letzten Jahr mehr gejasst, als während den 17 Jahren zuvor»: Steinacher Hotelier hat auf Lanzarote mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen Die Liebe zog den 52-Jährigen vor fast zwei Jahrzehnten auf die Kanarischen Inseln. Seit drei Jahren betreibt er seine eigene Apartmentanlage, welche seit Beginn der Pandemie kaum besetzt ist. Trotzdem bleibt er optimistisch und freut sich auch über die positiven Entwicklungen im letzten Jahr. So hatte er beispielsweise mehr Zeit fürs Online-Jassen mit der Familie in der Schweiz. Diego Müggler 08.04.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Müggler wohnt seit 18 Jahren mit Frau und Kinder auf der Vulkaninsel Lanzarote. Bild: pd

Diesen Nervenkitzel hält er sitzend nicht aus. Auch seine persönlichen Notizen zu den Zwischenzeiten sind ausnahmsweise nicht von Belang. «Yes! Dä Wahnsinn!», ruft Michael Müggler. Just in dem Moment, als die zweite Goldmedaille für die Schweizerin Lara Gut an der Ski-Weltmeisterschaft diesen Februar Tatsache ist. Wie vor 40 Jahren in seinem Elternhaus fiebert der Steinacher noch heute mit den Schweizer Skirennfahrern mit. Dass bei ihm das Thermometer draussen 20 Grad Celsius anzeigt, kümmert ihn nicht. Ebenso wenig die Tatsache, dass Skifahren wahrscheinlich die abwegigste Sportart auf ganz Lanzarote ist. Auch nach 18 Jahren auf der Kanarischen Insel fühlt sich der 52-Jährige seiner Heimat eng verbunden.

Michael Müggler (obere Reihe, vierter von rechts) spielte sieben Jahre lang für die erste Mannschaft des FC Steinach. Bild: pd

Dass er auswandern und in einem fremden Land eine Familie gründen wird, konnte sich der damals 28 Jahre alte SBB-Beamte nicht vorstellen. Zu wichtig war ihm seine Heimat. Sein Bodensee. Sein FC Steinach. Doch ein Jahr als Reiseleiter auf Lanzarote und eine Einheimische mit langen, schwarzen Haaren namens Emma veränderten sehr viel für Müggler. Das junge Paar zog vorerst in Zürich zusammen. Doch seiner Partnerin gefiel es in der kalten Schweiz immer weniger. So musste sich Müggler vor 18 Jahren zwischen der Heimat und der Liebe entscheiden: Er wählte Letzteres.

Ein Albtraum für die Hotellerie

Müggler wohnt auch heute noch mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern auf der Vulkaninsel. Seit drei Jahren betreibt er seine eigenen 25 Apartments, Camels Spring, eine schlichte, aber elegante Anlage, nur hundert Meter vom Strand entfernt. Doch der Alltag auf der Ferieninsel ist für ihn derzeit nicht einfach. Vor einem Jahr erreichte die Pandemie auch Lanzarote. Und mit ihr die Massnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. So musste der Hotelier im März 2020 innert zehn Tagen alle Gäste nach Hause schicken. Hilfsgelder wie in der Schweiz gibt es in Spanien fast keine. Dank Kurzarbeit kann der Hotelier immerhin einen Grossteil der Kosten einsparen.

Diese 25 Apartments, 100 Meter vom Meer entfernt, führt der gebürtige Steinacher seit drei Jahren. Bild: pd

Obwohl die Tourismusbranche von der Coronakrise wie kaum eine Zweite betroffen ist, spricht der Schweizer auffällig gelassen über das Thema:

«Es ist ein temporäres Problem, das nicht an uns oder der Branche liegt.»

So war die Anlage bereits drei Wochen nach der Wiedereröffnung im Juli 2020 ausgebucht.

Trotz allem ist die Situation nicht gut für das Geschäft. Seit letzten Sommer gab es immer wieder Probleme wegen der Liste der Risikoländer. «Wenn auf eine Woche Ferien zwei Wochen Quarantäne folgen, kommen die Leute nicht», sagt Müggler. Daher seien die Apartments seit einem halben Jahr nur zu einem Drittel gebucht. Die fünf Mitarbeitenden sind nach wie vor in Kurzarbeit, wodurch der Schweizer «Das Mädchen für alles» ist. Gleichwohl wird ihm zu viel über die Situation gejammert:

Der 52-Jährige schaut trotz starker Betroffenheit von der Pandemie optimistisch in die Zukunft. Bild: pd

«Es ist wie das Gleichnis der sieben fetten und der sieben mageren Jahre. Die Hotels liefen in den letzten Jahren super, sie konnten sich Reserven aufbauen – Reserven für Jahre wie diese.»

Durch seinen Optimismus sieht der dreifache Familienvater auch Positives in der Situation. Neben deutlich mehr Zeit für Frau und Kinder konnte er während des Lockdowns den Pool der Apartmentanlage umbauen und eine Poolheizung installieren. Auch ist der Draht zur Familie in der Schweiz dank der Technik so intensiv wie seit Jahren nicht mehr. Mit dem «Online-Jass» spielte der Steinacher im vergangenen Jahr oft mit seinen Geschwistern und seiner Mutter. «Wahrscheinlich habe ich im letzten Jahr mehr gejasst, als während den 17 Jahren zuvor.»

Gejasst hatte der Steinacher sonst nur während der alljährlichen Familienferien in der Schweiz. Neben Besuchen bei Freunden und Verwandten lernten seine Kinder auch das Skifahren. Müggler war es immer wichtig, seinen Kindern zu zeigen, wo er herkommt und was die Schweiz ausmacht.

Unermüdlicher Arbeiter

Bis er sich den Traum vom eigenen Betrieb verwirklichen konnte, arbeitete Müggler nach der Auswanderung 14 Jahre lang als Direktor einer exklusiven Villenanlage, welche zu Beginn rote Zahlen schrieb. Dank seinem Know-how aus der Hotelfachschule Lausanne und seinen langen Arbeitstagen, welche nicht selten zwölf Stunden überschritten, brachte der Hotelier die Anlage wieder auf Vordermann. In dieser Zeit kamen seine drei Kinder zur Welt. Es gab Wochen, in denen er sie nur am Sonntag sah.



Oft seien Freunde oder Verwandte zu ihm in die Ferien gekommen. «Dann nahm ich mir Zeit, mit ihnen etwas zu unternehmen, zusammen essen zu gehen oder einfach miteinander zu reden.» Ja reden, das tut der 52-Jährige gerne. Es liegt ihm auch. Gewissermassen braucht er es – das Gespräch. Sei es in Englisch, Französisch oder Italienisch mit Gästen, Spanisch mit Kindern und Frau, aber ganz speziell braucht er das Reden im St.Galler Dialekt. Seinem Dialekt.

Ein Familienfoto mit Frau Emma und den Kindern Joshua, Graciela und Joel (v.l.). Bild: pd

Seit er seine eigene Apartmentanlage betreibt, hat sich in seinem Leben einiges verändert: «Ich habe keinen vorgesetzten Besitzer mehr, für den ich liefern muss. Dieser Druck fällt nun weg.» Nun hat der gebürtige Steinacher wieder mehr Zeit für sich und die Familie. Er geht seit zwei Jahren wieder seiner Leidenschaft, dem Fussball, nach. Müggler ist nicht mehr der gestresste Hoteldirektor wie früher. Und doch verliert er auch heute nicht gerne Zeit: Er erzählt in einer Schnelligkeit, die von früheren Tagen zeugt. Trotzdem nimmt er sich die Zeit, spricht gerne noch den einen oder anderen Satz mehr über eines der vielen Themen, die ihn interessieren.

Das 3000 Kilometer lange Band zur Heimat

«Ich bin nicht ein Auswanderer, der nichts mehr mit der Schweiz zu tun haben will.»

Das glaubt man ihm aufs Wort. Zu sehr geniesst er die Berge und den Bodensee. Zu schön sind seine Erzählungen vom «Espenmoos» oder dem Steinacher Fussballplatz «Schöntal». Zu viele alte Freunde wohnen noch hier. Hier, in seiner Heimat.

Die Schweiz bedeutet Müggler immer noch viel. Er könnte morgen zurück nach Steinach fliegen, als käme er von verlängerten Sommerferien zurück. Und doch gefällt es ihm auf Insel des ewigen Frühlings. Seine Frau und Kinder sind hier geboren. In seinem eigenen Betrieb geht er voll und ganz auf. Ein Zwiespalt, der nur eine Frage erlaubt:

Die Schweiz bedeutet ihm auch nach 18 Jahren auf der spanischen Insel sehr viel. Bild: pd

Vermissen Sie die Schweiz nicht?

Er lacht. Müggler wusste genau, dass diese Frage kommen würde. Wie schon so oft in diesen 18 Jahren. Und so kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Eben diese Antwort, die über die Jahre in der Sonne der Insel heranreifte.

«Es gibt fünfzig Sachen, die in der Schweiz schöner sind. Es gibt fünfzig Sachen, die auf Lanzarote schöner sind. Wenn ich dauernd an die fünfzig verpassten Dinge in der Schweiz denke, könnte ich depressiv werden. Doch wenn ich an die fünfzig wunderbaren Dinge denke, die ich hier auf Lanzarote habe, kann ich all diese Sachen in vollen Zügen geniessen.»