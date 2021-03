Porträt «Ich bin schon ein bisschen ein verrücktes Huhn»: Wie die Thurgauerin Linda Züblin in einem Bob die Leidenschaft für den Leistungssport zurückgewinnt Die 34-jährige, frühere Leichtathletin und Olympionikin aus dem Thurgau donnert seit diesem Winter die Eiskanäle hinunter. Linda Züblin liebt die Gegensätze in ihrem Leben und sagt über ihre zweite Sportlerkarriere als Bobfahrerin: «Das passt ganz gut zu mir». Peter Birrer 10.03.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ist sich für nichts zu schade: Linda Züblin legt bei der Präparation der Kufen selber Hand an. Peter Birrer

Es ist eine Trainingsfahrt, nicht mehr, und doch schlägt sie die Hände über dem Kopf zusammen. Sie hat den Bob zwar souverän ins Ziel gesteuert, aber unterwegs hat sie gemerkt, dass ihr Fehler unterlaufen sind. Und darum versteckt sie ihre Unzufriedenheit nicht. Linda Züblin sagt:

«Wenn ich etwas mache, dann richtig und mit Vollgas.»

Das, was die Thurgauerin in diesen Wintermonaten tut, ist kein PR-Gag, kein lustiger Zeitvertreib, sondern ein Sport, der von ihr vieles abverlangt: Geschick, Mut, Athletik – und die Bereitschaft, während Wochen aus dem Koffer zu leben. Das Projekt ist ambitioniert: Im perfekten Fall soll Züblin 2022 an den Olympischen Spielen in Peking starten. Verpasst sie die Qualifikation, strebt sie ein Jahr später die Teilnahme an der Heim-WM in St. Moritz an.

Man mag staunen über diese Geschichte, die von einer Frau erzählt, die ihre Karriere als Leichtathletin längst hinter sich hat, mit 34 zum Bobsport findet. Und doch ist es in ihrem Fall keine grosse Überraschung. Weil sie Linda Züblin heisst. Weil sie nichts dagegen hat, Aussergewöhnliches zu erleben. Gewiss, es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, sich als Bobpilotin zu versuchen. Aber inzwischen findet sie: «Das passt ganz gut zu mir.» Und mit einem Augenzwinkern:

«Ich bin schon ein bisschen ein verrücktes Huhn.»

Schon 2015 im Bob mit Beat Hefti

Bis 2016 ist Züblin eine Grösse in der Schweizer Leichtathletik. Im Siebenkampf wird sie zweimal Schweizer Meisterin, an der WM 2013 in Moskau erzielt sie mit 6057 Punkten ihre persönliche Bestleistung, zeitweise hält sie zudem den nationalen Rekord im Speerwerfen. Noch vor Ende ihrer Karriere setzt sie sich zum ersten Mal in einen Bob. Sie ist, wie Triathletin Nicola Spirig, Teil der Vierercrew von Pilot Beat Hefti in einem Weltcup-Rennen in St. Moritz. Damals, 2015, denkt sie nicht daran, eines Tages in anderer Rolle in den Eiskanal zurückzukehren.

Ein Bad in der Menge: Leichtathletin Linda Züblin am Flughafen Kloten nach der Rückkehr von den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Susann Basler

Züblin verabschiedet sich nach ihrem Rücktritt vorübergehend aus der Schweiz. Sie zieht an die Westküste der USA und lässt sich in Los Angeles während 14 Monate zur Personal Trainerin und Yogalehrerin ausbilden. Danach lernt sie Zentralamerika kennen. Sie liebt es, in fremde Welten und neue Kulturen einzutauchen. Jahrelang hat der Sport ihren Alltag diktiert, nun fühlt sie sich befreit von der Erwartungshaltung, mit möglichst positiven Resultaten glänzen zu müssen. «Ich schätze es sehr, im Hier und Jetzt leben zu können», sagt die Thurgauerin aus Riedt bei Erlen.

2020 bricht sie nach Kambodscha auf, als Volunteer des Hilfsprojekts Smiling Gecko. Sie lebt auf einer Farm und kümmert sich als Sportlehrerin um über 300 Kinder. Sieben Monate bleibt Züblin in Südostasien, ihre Aufgabe versieht sie mit Hingabe. Aber Corona zwingt sie, ihre Pläne zu ändern. Sie reist zurück in die Heimat.

«Meinen die das wirklich ernst?»

Und dann kommt dieser Anruf von Erich Schärer, einer Schweizer Bob-Legende. In seiner Laufbahn hat der 74-jährige Zürcher und Mitgründer des Bob-Club Zürichsee alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er eröffnet Züblin seine Idee: Sie soll für den BC Zürichsee einen Zweierbob steuern. Und auf ihrem Weg Richtung Olympia 2022 und WM 2023 würde ihr ein namhafter Trainer zur Seite stehen: Beat Hefti, auch er ein Olympiasieger und Weltmeister. «Bob?», fragt sich Züblin, «meinen die das wirklich ernst?»

Ja, tun sie. Schärer ist eine treibende Kraft – und Hefti überzeugt davon, Züblin innert Kürze rasch auf ein passables Niveau zu bringen. Wenn denn die Athletin tatsächlich bereit ist, mitzuziehen. Züblin sagt:

«Eigentlich hatte ich mit dem Sport abgeschlossen, aber ich kam zum Punkt, an dem ich mir sagte: Wenn Beat Hefti dabei ist, wage ich es.»

Sie verschiebt den für Januar 2021 vorgesehenen Start der Polizeiausbildung und stürzt sich in das Bob-Abenteuer. Sie lässt sich nicht entmutigen, als sie zu Beginn «völlig überfordert» ist, wie sie es formuliert: «Alles war neu für mich, auch die Fachsprache.» In Altenberg ist sie erstmals Pilotin, ausgerechnet auf dieser Bahn, die im Ruf steht, die anspruchsvollste der Welt zu sein. Sie ist wahnsinnig nervös, aber auch wahnsinnig ehrgeizig.

Als sie die erste Fahrt hinter sich hat, ist sie voller Adrenalin. An dem Tag reiht sie einen Lauf an den nächsten. Sieben sind es am Ende, und Hefti ist beeindruckt: «So oft innert Kürze auf dieser Bahn unterwegs zu sein, das ist nicht selbstverständlich.»

Als Gerät steht Linda Züblin (links) und Annina Bruggisser der Schlitten zur Verfügung, mit dem Beat Hefti 2014 Olympiagold holte. Peter Birrer

Zurück im Leistungssportmodus

Die zielstrebige Züblin lässt sich von nichts abschrecken, schon gar nicht von den blauen Flecken oder Stürzen, die in dieser Sportart immer wieder vorkommen. Sie drängt nach mehr, sie will besser werden und viel dafür investieren. Fahrten eingehend und selbstkritisch analysieren, die Kufen schleifen, Schnellkraft trainieren, die für den Start von so grosser Bedeutung ist. Züblin ist wieder im Leistungssportmodus. «Manchmal muss ich sie fast bremsen», sagt Hefti und er fügt an:

«Aber für mich war rasch klar: Die Frau hat Talent, die Zusammenarbeit mit ihr funktioniert tadellos.»

Am Schluss ihrer Karriere als Leichtathletin hatte die Thurgauerin Probleme mit dem linken Knie, aber davon ist jetzt nichts mehr spürbar. «Ich bin topfit», sagt Züblin, «wenn ich nicht zu hundert Prozent gesund wäre, hätte ich mich auf dieses Projekt nicht eingelassen.» Aber, und das betont sie ausdrücklich, sie habe das nicht getan, um Schlagzeilen zu generieren. Sie sagt:

«Viele Leute haben ein falsches Bild von mir. Sie meinen, ich sei ein Showgirl, und mir sei es wichtig, im Mittelpunkt zu stehen. Das Gegenteil ist die Wahrheit.»

Die ganze Angelegenheit ist mit finanziellem Aufwand verbunden. Sponsoren und Gönner tragen ein Budget von rund 90'000 Franken für den ersten Winter. Das beinhaltet nebst Reisespesen, Unterkünften und Preisen pro Fahrten im Eiskanal auch Entschädigungen für die Beteiligten. Glück hat Züblin, was das Material angeht. Sie sitzt im Schlitten, mit dem Hefti 2014 zu Olympiagold fuhr. Der Wert des Gefährts: rund 60'000 Franken.

Einen ersten Erfolg feiert Linda Züblin im Februar: An den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz holt sie mit ihrer Anschieberin Anina Bruggisser Silber. Der Kurs stimmt, und doch betont Trainer Hefti:

«Mit der Olympiateilnahme wird es wohl knapp, aber die WM ist durchaus realistisch.»

Als Siebenkämpferin (hier an einem internationalen Meeting 2010 in Götzis, Österreich) wurde Linda Züblin in der Schweiz einer grossen Öffentlichkeit bekannt. Arno Balzarini/ KEY

Züblins Traum vom Schloss

Die gelernte Kauffrau und passionierte Kaffeetrinkerin Züblin hat Ja gesagt zum Bobsport und ist sich der Konsequenzen bewusst. Unlängst ist sie in eine neue Wohnung gezogen, aber oft hat sie dort noch nicht übernachtet. Sie hat sich daran gewöhnt, dass ihr Leben immer wieder eine unerwartete Wendung nimmt. Wenn dieses Kapitel abgeschlossen ist, will sie Polizistin werden und sich mit dem Beruf «einen Kindheitstraum» erfüllen, wie sie sagt.

«Und irgendwann möchte ich in einem Schloss leben. Was für eine schöne Vorstellung!»