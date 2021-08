Berufsbildung: Thurgauer Gärtner wird Entwässerungstechnologe

Porträt Der Mann für (fast) jeden Notfall: Der Thurgauer Simon Klein reinigt die Kanalisation und verstopfte Toiletten Entwässerungstechnologe EFZ ist für Simon Klein ein Traumjob. Der gelernte Gärtner Simon Klein gibt Einblick in seine Zweitausbildung. Desirée Müller 13.08.2021, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als angehender Entwässerungstechnologe ist Simon Klein viel unterwegs, reinigt und wartet Schächte, Kanäle, Rinnen, verhindert oder behebt Verstopfungen Bild: Reto Martin

Simon Klein erinnert sich gut daran, wie er in seinem ersten Lehrjahr zum Entwässerungstechnologen bei der Huber Umweltlogistik AG in Weinfelden einmal fünf Meter tief in der Kanalisation unter der Erde im Einsatz stand. «Klaustrophobisch darf man in dem Beruf nicht sein», scherzt er. Mit eingezogenem Kopf suchte der Grossgewachsene den Boden mit seiner Stirnlampe ab. Auf dem Rücken trug er einen grossen Sack.

Ob Nummernschilder von gestohlenen Fahrzeugen, Gummibälle, Geldbeutel oder Zigarettenstummel – als angehender Entwässerungstechnologe hat Klein schon so manches eingesammelt und sachgerecht entsorgt – oder bei der Polizei abgegeben.

Bild: Reto Martin

«Kleine Vergehen», grosse Auswirkungen

Jede und jeder hat wohl schon einmal ein Kaugummipapierchen, einen Kassenbon oder vielleicht auch Unkraut nach der Gartenarbeit in einen Schacht geworfen. Was dies zur Folge hat, sind sich viele nicht bewusst. «Würden die Schächte, Kanäle und Entwässerungsleitungen nicht sorgfältig instandgehalten, führte das schnell zu Überschwemmungen auf den Strassen, überfluteten Kellern, überlaufenden Toiletten und verstopften Leitungen», sagt Simon Klein. Somit leisten Entwässerungstechnologen einen wichtigen Beitrag zur Siedlungsentwässerung und zum störungsfreien Sammeln und Abtransportieren von Abwasser.

Ob auf Strassen, in Parkhäusern, in der Kanalisation oder in privaten Badezimmern – ein Entwässerungstechnologe hat viele Arbeitsplätze.

Bild: Reto Martin

Ein noch junger, aber gefragter Beruf

Auch wenn das Berufsbild noch nicht so bekannt ist, Entwässerungstechnologen sind sehr gefragt. Schweizweit haben dieses Jahr nur vierzig Lernende ihre Grundausbildung abgeschlossen. Für Simon Klein ist es seine zweite Ausbildung. Für diese fährt der gelernte Gärtner und dreifache Familienvater wöchentlich von Schönholzerswilen nach Zug in die Berufsfachschule. Den Lehrberuf gibt es seit 2014, seither nimmt die Anzahl Abschlüsse zu.

«Es ist nicht schlecht, wenn man Freude an Mathematik hat.»

Denn vor der Arbeit schaut sich Simon Klein jeweils die komplexen Baupläne an. Auch ein gutes Vorstellungsvermögen erleichtert die Ausbildung. Frauen sind in dem Beruf noch sehr rar. Laut Klein gebe es aber keinen Grund, warum nicht auch Berufskolleginnen die Lehre machen könnten. Längerfristig gesehen ist die Ausbildung eine sichere Bank. Nach der Ausbildung einen Job zu bekommen, ist kein Problem.

An die berufliche Zukunft denkt Simon Klein aber noch nicht. Nach einem Jahr in der Lehre kann er jedoch sagen: «Ich habe meinen Traumjob gefunden.» Ihm gefällt die abwechslungsreiche Arbeit an täglich neuen Orten.

Entwässerungstechnologe/-login EFZ Tätigkeiten: Entwässerungstechnologen/- loginnen arbeiten in Betrieben des Kanalunterhalts, der Kanalinspektion oder der Kanalsanierung. Sie reinigen, entleeren, warten, untersuchen, reparieren Entwässerungsanlagen wie Anschlussleitungen, Bodenabläufe, Kontrollschächte, Dachrinnen, Quellwasserleitungen, Hauptkanalisationen, Liegenschaftsentwässerungsleitungen. Anforderungen: Praktische Begabung, technisches Verständnis, räumliche Vorstellung, Pünktlichkeit, gute körperliche Verfassung, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, ökologisches Verantwortungsbewusstsein und Handeln, keine Platzangst. Dauer: 3 Jahre Schulische Bildung: 1 Tag pro Woche; Berufsfachschule in Zug, Lerninhalte: Planen und Rapportieren der Arbeiten, Reinigen, Warten, Untersuchen und Sanieren von Entwässerungsanlagen, Sicherstellen von Unterhalt und Umweltschutz. Weitere Informationen: www.berufsberatung.ch

Aludosen oder PET-Flaschen

Sein heutiger Arbeitsort ist ein Neubau in Wigoltingen. Bevor die Leitungen vergraben werden, werden sie von Simon Klein und seinem Kollegen mit Hochdruck durchgespült. Für die Arbeit sind sein Kollege und er mit einem kombinierten Saug- und Spüllastwagen im Einsatz. Die vielen Knöpfe und Schalter verwirren einen Laien leicht. Simon Klein bedient sie mittlerweile im Schlaf.

«Man fragt sich vielleicht, warum man eine frisch gelegte Leitung reinigen muss.»

Man finde aber oft Aludosen oder PET-Flaschen darin, da die während Bauarbeiten offenen Leitungen gerne als Abfallkübel verwendet würden. Und das könne schwere und kostspielige Folgen haben. Kurz nach dem Einzug rechnet zumindest kein Eigentümer mit einer verstopften Leitung. Auch in die Leitungen gelangende Bauabfälle oder verschüttetes Material wie etwa Beton können zum Problem werden. «Wenn dieser aushärtet und es ein paar Tage regnet, ist eine Überschwemmung vorprogrammiert », weiss Klein.

Manche Verstopfungsursachen sind aber auch natürlich. Sickerleitungen im Garten können zum Beispiel von Baumwurzeln befallen werden. Und je nach Ortschaft ist das Wasser mehr oder weniger kalkhaltig und führt in den Rohren über die Zeit zu hartnäckigen Ablagerungen.

Umso wichtiger ist es laut Klein, Leitungen im und ums Haus herum alle fünf bis sieben Jahre zu warten. Die Reinigungsintervalle müssen aber möglichst individuell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Bild: Reto Martin

Ganz nach dem Motto «Nase zu und durch»

Bei manchen Einsätzen heisst es Luftanhalten – zumindest für alle, die ihre liebe Mühe mit nicht so angenehmen Gerüchen haben. Simon Klein stört der Geruch nach Fäkalien aber nicht. Für ihn ist das Teil des Berufsalltags. Und er weiss, wie wichtig sein Job ist. Oftmals sind er und seine Kollegen wahre Helden für ihre Kundinnen und Kunden: für die Familie, die zu viele Feuchttücher auf dem Klo verwendete und beim Spülen eine unschöne Überraschung erlebte, für das Ehepaar, das nach einem Unwetter in knietiefem Wasser in der Garage steht oder für die Fahrzeuglenker, die auch bei Regengüssen sicher nach Hause kommen.