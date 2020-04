Bischofszell: Stadtpräsident Thomas Weingart sorgt sich um die Ladengeschäfte und Gastrobetriebe Thomas Weingart zollt der Bevölkerung Lob für das Verhalten während der Coronakrise. Deren Auswirkungen werden seiner Meinung auch den Finanzhaushalt der Stadt negativ beeinflussen. Interview: Georg Stelzner 08.04.2020, 04.20 Uhr

Thomas Weingart ist seit 2015 Stadtpräsident von Bischofszell und erlebt jetzt seine bisher schwierigste Zeit im Amt. Bild: Donato Caspari

Wie ist die Stimmung im Bischofszeller Rathaus?

Thomas Weingart: Es ist still im Rathaus. Einige unserer Kolleginnen und Kollegen sind nicht da, weil sie zu Hause arbeiten. Sie fehlen uns.

Und wie gehen Sie selber beruflich und privat mit der Ausnahmesituation um?

Beruflich bin ich gefordert wie jeder andere auch. Es gab und gibt viel zu organisieren und einiges zu entscheiden. Privat hat die aktuelle Situation auch positive Seiten. Die Wochen- enden und Abende sind weitgehend terminfrei. Nach Feierabend unternehmen meine Frau und ich einen ausgedehnten Spaziergang. Das ist grossartig.

Welche Vorsichtsmassnahmen muss das Verwaltungspersonal einhalten?

Wir achten auf die gängigen Hygienemassnahmen und wir sind darauf bedacht, dass auch die Kundinnen und Kunden sie einhalten. Das funktioniert mittlerweile bestens. Das war nicht von Anfang an so. Wir haben dazugelernt. Ein Schild vor dem Rathaus bittet die Kunden, nur in dringenden Fällen einzutreten. Im Foyer haben wir einen zusätzlichen Briefkasten aufgestellt. Eine Absperrung sorgt dafür, dass niemand ungehindert in den zweiten Stock gelangt, um noch schnell dem Stadtpräsidenten Hallo zu sagen. Am Schalter sorgt sich Melanie Rietmann hinter Plexiglas um die Anliegen der wenigen Kundinnen und Kunden.

Könnten unter den jetzigen Bedingungen noch alle Angestellten gleichzeitig im Rathaus arbeiten?

Nein, das geht nicht mehr.

Das Bischofszeller Rathaus ist weiterhin offen. In welchem Ausmass wird von der Möglichkeit, persönlich erscheinen zu können, Gebrauch gemacht?

Pro Tag suchen rund 20 Personen die Verwaltungsabteilungen an ihren drei Standorten auf. Viele wickeln ihre Anliegen auf elektronischem Weg ab.

Persönliche Kontakte mit Einwohnern trotz Coronapandemie: Gab es diesbezüglich auch skeptische, kritische oder gar ablehnende Stimmen? Diese Thematik wird in den Thurgauer Gemeinden ja höchst unterschiedlich beurteilt.

Bislang gab es nur Lob. Dass die Thematik in den Gemeinden unterschiedlich beurteilt wird, liegt auf der Hand. Einige Gemeinden können die verschiedenen Schalterdienste nicht aufrechterhalten, wenn die Hälfte der Mitarbeitenden aus strategischen Überlegungen von zu Hause aus arbeitet. Andere Gemeinden haben vielleicht auch nicht die baulichen Voraussetzungen dafür.

Wann würden Sie das Rathaus für die Öffentlichkeit schliessen?

Wenn sich die Situation dramatisch zuspitzt und wir in Bischofszell viele Dutzend Fälle hätten, oder wenn sich ein wesentlicher Teil des Personals infiziert.

In welchen Bereichen der Politik und Verwaltung sind die Auswirkungen der Coronakrise am grössten? Gibt es Geschäfte und Projekte, die sich nun markant verzögern werden?

Die Geschäfte sollen sich nicht verzögern. Wir bemühen uns, alles innert nützlicher Frist abzuwickeln. Auch die Baustellen laufen ordentlich, teilweise sogar besser, weil das Verkehrsaufkommen geringer ist. Es sind eher die politischen Projekte, die ins Stocken geraten sind. Wir müssen unsere Ziele neu terminieren: die Revision der Ortsplanung beispielsweise, oder die Einführung des Geschäftsleitungsmodells.

Nach dem Rücktritt Nina Rodels fehlt im Stadtrat seit Anfang Jahr ein Mitglied. Die Ersatzwahl hätte am 17. Mai stattfinden sollen, was aber nicht möglich ist. Welche Folgen hat diese Vakanz für die Arbeit des Stadtrates?

Es ist tatsächlich ausserordentlich, dass ausgerechnet jetzt das Ressort «Gesellschaft und Gesundheit» verwaist ist. Das bringt Mehrarbeit für einzelne Mitglieder des Stadtrats. Wir möchten das Ressort so schnell wie möglich wieder besetzen.

Auch die Gemeindeversammlung vom 10. Juni findet nicht statt.

Wie lange ist es überhaupt möglich, diese zu verschieben? Ist eine Urnenabstimmung über die Rechnung 2019 bereits ein Thema?

Diese Möglichkeit hätten wir. Doch wir werden aller Voraussicht nach die Rechnung 2019 gleichzeitig mit dem Budget 2021 im kommenden November an der Gemeindeversammlung verabschieden.

In Bischofszell gibt es neben einigen Grossbetrieben auch viele KMUs. Machen Sie sich Sorgen um diese Firmen?

Ja, absolut. Ich mache mir grosse Sorgen um die Läden und Gastro-

betriebe. Ich fürchte, nicht alle stehen das durch, je nachdem, wie lange diese Krise dauert. Aber auch für die Handwerker und die Industrie wird es nach dieser Zeit schwierig, wieder in Schwung zu kommen.

Im Zuge der Coronakrise droht eine Rezession, was sich auch negativ

auf den Haushalt der Stadt Bischofszell auswirken dürfte. Teilen Sie

die entsprechenden Befürchtungen?

Leider ja. Der Stadtrat hat sich rasch auf die neue Ausgangslage eingestellt. Wir sind daran, Details zu klären und zu beraten.

Wie erleben Sie die Bischofszeller Bevölkerung? Können Sie den Einwohnern ein gutes Zeugnis ausstellen?

Weil sich viele Menschen in Bischofszell engagieren, ist unser «Städtli» das, was es ist. In diesen Tagen zeigt sich das besonders. Es ist eine Freude, dies zu beobachten und zu unterstützen.