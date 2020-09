Politische Gemeinde Wigoltingen hat ein grosses Plus in der Rechnung und eine neue Gemeindeschreiberin An der Rechnungsgemeinde vom Dienstagabend waren lediglich 35 Stimmberechtigte vor Ort. Ohne Gegenstimme wurde denn auch die Rechnungen von Gemeinde, Elektrizitäts- und Wasserwerk genehmigt. Christoph Heer 30.09.2020, 11.30 Uhr

Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann stellt an der Rechnungsgemeinde die neue Gemeindeschreiberin Bete Gjoni vor. Bild: Christoph Heer (Wigoltingen, 29. September, 2020)

In der Mehrzweckhalle befinden sich am Dienstagabend 35 Wigoltinger Stimmbürger. Von total 1652 sind das lediglich 2,1 Prozent aller Stimmberechtigten. Ein enorm tiefer Wert, bedenkt man, dass doch eine lange Zeit keine Gemeindeversammlung durchgeführt werden konnte. Ein Grund für die kleine Anzahl könnte aber auch die nicht für all zu viel Spannung besorgte Traktandenliste gewesen sein.