Politische Bildung «Meine Partei ist etwas zwischen Fuchs und Wildsau»: Regierungsrätin Monika Knill besucht Schule an Politik-Sonderwoche An der Oberstufe Egelmoos in Amriswil fand die Sonderwoche «Politische Bildung» statt. Am Donnerstag kam Regierungsrätin Monika Knill, zuständig für Erziehung und Kultur, vorbei und stellte sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Luca Hochreutener 25.02.2022, 16.15 Uhr

Regierungsrätin Monika Knill (SVP) zu Gast in der Oberstufe Egelmoos. Bild: Andrea Tina Stalder

«Es ist eine intensive Woche», sagt Markus Lutziger. «Normal Schule zu geben, ist definitiv weniger anspruchsvoll.» Zum vierten Mal findet in der Oberstufenschule Egelmoos die Politik-Sonderwoche statt. Lutziger hat sie zusammen mit anderen Lehrpersonen organisiert. Die Mühe sei es ihm wert:

«Es lohnt sich, den Schülerinnen und Schülern Politik näherzubringen.»

Das Programm ist streng getaktet. Zu Beginn der Woche werden die Schülerinnen und Schüler von Stadtpräsident Gabriel Macedo begrüsst. Danach gingen die Schülerinnen und Schüler in ihre Gruppen. Vor der Sonderwoche füllten sie nämlich den Parteienkompass aus; ein Tool, das einen zu seinen Sichtweisen zu bestimmten Themen befragt und danach die passendste Partei bestimmt. Gemäss des Ergebnisses wurden die Schülerinnen und Schüler in die fünf grössten Parteien eingeteilt. «Um es nicht zu kompliziert zu machen, haben wir die vier Bundesratsparteien und die Grünen zugelassen», sagt Lutziger. Danach gibt es fünf Crashkurse à 30 Minuten zu staatskundigen Themen.

Im Laufe der Woche dürfen die «Jungparteien» jeweils eine eigene Initiativen ausarbeiten und diese vorstellen. Zudem können sieben Nationalratskandidatinnen und -kandidaten festgelegt werden. Am Ende der Woche wird nämlich eine Wahl durchgeführt, samt eigenem Stimmzettel und Stimmrechtsausweis. Am Mittwoch besuchen die Oberstufenklassen zudem das Bundeshaus in Bern.

Knill stellt sich den Fragen

Am Donnerstag folgt dann das nächste Highlight. «Wir hatten Monika Knill angefragt, ob sie uns während der Projektwoche besuchen möchte», sagt Lutziger. «Damit haben wir mit ihr und Gabriel Macedo sowohl die kommunale und die kantonale politische Ebene abgedeckt.»

Das Gespräch findet in der Aula statt. Nachdem die rund 70 Schülerinnen und Schüler Platz genommen haben, stellt sich die SVP-Regierungsrätin vor. «Man weiss zwar, dass es eine Erziehungsdirektorin gibt, aber was sie für eine Tagesstruktur hat, ist nicht unbedingt jedem bekannt», sagt sie. Bevor die Jugendlichen die ersten Fragen stellen dürfen, erzählt Knill von ihrer Familie, ihrer Kindheit, ihrer Ausbildung und über ihre Anfänge in der Politik.

Die erste Frage eines Schülers geht dann gleich in die Vollen: «Was sagen Sie zur Kritik, dass die SVP öfters ausländerfeindlichen Positionen vertritt?» Knill antwortet:

«Das streite ich gar nicht ab.»

So gebe es tatsächlich Exponenten in der Partei, deren Äusserungen sie stören würden. «Das gibt es aber in allen Parteien», sagt sie. Damit müsse man im politischen Alltag klarkommen.

Knill hatte viele Fragen zu beantworten. Bild: Andrea Tina Stalder

Eine Frage stach besonders heraus

Es folgen weitere Fragen zum Verdienst in der Politik, über das Schweizer Schulsystem, über ihre Meinung zum Wahlalter ab 16, zu einer Plastiksteuer, die Parteienlandschaft in der Schweiz und auch, wie viel Ferien eine Regierungsrätin denn so habe. Dabei fällt auf: Den Schülerinnen und Schülern fehlt es keineswegs an Interesse für das Thema. Gebannt lauschen sie den Antworten der Regierungsrätin und immer wieder schiesst eine Hand hoch.

Eine Frage sorgt schliesslich noch für besonders viel Heiterkeit. Ein Schüler fragt Knill: «Wenn die SVP ein Tier wäre, welches wäre es dann?»

Knill überlegt kurz. «Eigentlich ist die Kuh mein Lieblingstier», sagt sie.

«Doch wenn ihr mich so fragt: Die SVP ist eine Mischung zwischen Fuchs und Wildsau.»

In der Aula bricht Gelächter aus.

Regierungsrätin überrascht

Es folgen noch einige weitere Fragen, doch nach einer Stunde ist das Gespräch auch schon wieder vorbei. «Das war extrem toll», sagt Knill im Anschluss. Sie habe zwar ein gewisses Vorwissen und Interesse erwartet, dass es jedoch so viele Fragen gibt, habe sie überrascht. «Ich denke dabei zurück an die Zeit, als ich noch in dem Alter war», sagt sie. «Ich war damals noch nicht so sehr für Politik interessiert wie Jugendlichen heute.»

Von der Projektwoche selbst sei sie ebenfalls beeindruckt. «Ich bin davon überzeugt, dass nach so einer Woche viel mehr hängen bleibt wie nach normalem Staatslehreunterricht», sagt sie. Das liege aber auch an den Lehrpersonen im Schulhaus Egelmoos:

«Man merkt, dass sie Plausch daran haben.»

Von diesem Nachmittag nehme sie einiges mit. «Für Politikerinnen und Politiker sind solche Begegnungen extrem wertvoll.» Ausserdem sei eine Politik-Projektwoche auch eine Chance: «Vielleicht möchten nun auch einige der Schülerinnen und Schüler politisch aktiv werden», sagt sie. «Ich würde es jedenfalls allen Jungparteien wünschen.»