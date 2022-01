Digitales Parlament: Arboner Stadtrat ist skeptisch

Politik Warum der Arboner Stadtrat einem digitalen Parlament skeptisch gegenübersteht Die Behörde will sich der Diskussion über Onlinesitzungen nicht verschliessen. Sie und das Büro des Parlaments sehen aber diverse Probleme, vor allem in technischer Hinsicht. Markus Schoch 03.01.2022, 16.50 Uhr

Wegen Corona konnte das Arboner Parlament dieses Jahr einmal nicht tagen. Die Pandemie machte auch den Kommissionen das Leben teilweise schwer. Für Daniel Bachofen von der SP stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob es möglich wäre, die Sitzungen des Parlamentes bei Bedarf im virtuellen Raum oder in einer Mischform abzuhalten. Olten mache es vor.

In Arbon würden die rechtlichen Grundlagen für Onlinesitzungen des Parlaments derzeit fehlen, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf den Vorstoss von Bachofen. Diese Hindernisse will die Behörde aber aus dem Weg schaffen, unter anderem bei der anstehenden Gesamtrevision der Gemeindeordnung. Anpassungen nötig wären ausserdem beim Geschäftsreglement des Parlaments, das diese allerdings in Eigenregie und relativ schnell beschliessen könnte.

Die Technik hat noch zu viele Tücken

Die eigentlichen Probleme ortet der Stadt an einem anderen Ort.

«Massive Schwierigkeiten für die Durchführung einer Onlineversammlung sieht das Parlamentsbüro mit den heutigen technischen Voraussetzungen.»

Auch in Olten sei es wiederholt zu Pannen gekommen. Die erste Sitzung habe sogar abgebrochen werden müssen. Weitere Knackpunkte seien die sichere Zuschaltung der Teilnehmer, die zweifelsfreie Feststellung ihrer Identität, Abstimmungen und insbesondere auch geheime Wahlen.

Nicht zu vernachlässigen sind ausserdem die Kosten. Allein für den technischen Support einer digitalen Parlamentssitzung rechnet der Stadtrat mit mindestens 4'000 bis 5'000 Franken. Die zwingend nötige Liveübertragung der Verhandlungen geht ebenfalls ins Geld (1'500 bis 3'000 Franken). Die Ausrüstung aller Parlamentsmitglieder mit den notwendigen technischen Hilfsmitteln veranschlagt der Stadtrat mit rund 30'000 Franken.