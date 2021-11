Covidgesetz: SP Arbon Opfer von Vandalen

Politik Unzimperliche Gegner des Covid-Gesetzes: Sie versprayen das SP-Lokal in Arbon und entfernen Plakate der SP Romanshorn Der Abstimmungskampf wird mit harten Bandagen geführt. Die Kritiker des Massnahmenpakets schrecken auch vor Sachbeschädigungen nicht zurück. «So geht es wirklich nicht», sagt SP-Kantonsrätin Marina Bruggmann. Markus Schoch Jetzt kommentieren 08.11.2021, 18.30 Uhr

Das verschmierte Schild der SP Arbon. Bild: PD

Die Schmierereien nahmen die Verantwortlichen der SP Arbon noch ohne grosses Aufheben hin. Sie entfernten die Farbe einfach. «Wir wollten den Ball flach halten», sagt Fraktionspräsident Lukas Graf. Zweimal hatten Unbekannte das Schild beim Eingang zum Parteilokal in den letzten Wochen versprayt. Sie überdeckten den Schriftzug «Sozialdemokratische Partei Arbon» und schrieben das Wort «Liberté» auf die Tafel. Es ist der Kampfruf, den die Gegner der Covid-Massnahmen seit Wochen an Demonstrationen in der ganzen Schweiz jeweils skandieren. Die SP Arbon geht deshalb davon aus, dass die Täter aus diesem Umfeld stammen.

Das Schild lag in einem Pärkli in der Nähe des SP-Parteilokals. Bild: PD

Beim dritten Mal wandten die Vandalen in Arbon Gewalt an: Sie rissen das Schild von der Wand und liessen es in einem Pärkli in der Nähe liegen. Der SP-Vorstand entschied sich, nicht länger zu schweigen. Am Sonntag verschickte er eine Mitteilung, in der er die wiederholten Sachbeschädigungen verurteilt. «Die SP Arbon ruft dazu auf, die Meinungsfreiheit zu achten und mit demokratischen, rechtsstaatlichen Methoden für die eigene Meinung zu kämpfen.» Vandalismus sei einer Demokratie unwürdig und zudem strafbar.

Eine neue Eskalationsstufe

«Das ist ein neuer Stil in der politischen Auseinandersetzung», sagt Graf. Dass die SP Zielscheibe der Angriffe sei und nicht die anderen das Covid-Gesetz befürwortenden Parteien wie die Mitte oder FDP, habe möglicherweise mit der unterschiedlichen Sichtbarkeit zu tun. Nur die SP habe in Arbon ein Parteilokal. Komme hinzu, dass Alain Berset zum Feindbild der Coronaskeptiker geworden sei. Der Gesundheitsminister gehört der SP an.

Die Arboner SP überlegt sich eine Anzeige, im Wissen darum, dass es schwierig sein wird, die Täter zu ermitteln. Die Installation einer Videokamera sei derzeit kein Thema, sagt Graf. «Das wäre ein Schritt, den wir ungern tun würden.» Sie hätten sich wiederholt kritisch zur Überwachung des öffentlichen Raumes geäussert.

In Romanshorn räumen Gegner Plakate der Befürworter weg

Unliebsame Erfahrungen mit Gegnern des Covid-Gesetzes gemacht hat auch die SP Romanshorn. Am Samstagmittag haben Parteivertreter an sechs offiziell zugelassenen Stellen Plakate für ein Ja zum Covid-Gesetz aufgehängt. Am Sonntagmorgen seien drei dieser Plakate bereits weg gewesen, teilweise inklusive der Holzpfeiler, an denen sie befestigt waren, sagt Parteipräsidentin Marina Bruggmann. Zwei der entfernten Plakate seien durch Plakate der Gegner des Covid-Gesetzes ersetzt worden. Bruggmann sagt:

Marina Bruggmann, Präsidentin SP Romanshorn. Bild: PD

«So geht es wirklich nicht.»

«Dieser Umgang mit Meinungsfreiheit und Eigentum befremdet uns im höchsten Masse. Ausgerechnet jene Gruppierungen, die zurzeit mit dem Begriff Diktatur grosszügig umgehen und die Beraubung der Freiheit und Grundrechte beklagen, treten die politische Kultur und demokratischen Rechte mit Füssen.» Die SP Romanshorn behält sich rechtliche Schritte gegen die unbekannte Täterschaft vor und ruft zu einem fairen und toleranten Abstimmungskampf zum Covid-Gesetz auf.

Bis jetzt Einzelfälle

Die Vorfälle in Arbon und Romanshorn sind bis jetzt Ausnahmen. Er jedenfalls wisse von keinen weiteren solchen Auswüchsen im Abstimmungskampf, sagt Jérôme Müggler, der sich als Direktor der Industrie- und Handelskammer Thurgau im kantonalen Pro-Komitee engagiert. Dass die Nerven teilweise blank liegen würden, sei aber kein Geheimnis. «Es ist eine strube Zeit.» Es ist denn auch bis zur Abstimmung am 28. November kein kontradiktorisches Podium mehr geplant. Müggler verweist auf Ruedi Bartel:

«Die Argumente für das Gesetz liegen auf dem Tisch. Zudem geht man aktuell das Risiko ein, dass einem der demokratische Diskus verwehrt bleibt.»

Als der Präsident von Gastro Thurgau vor ein paar Wochen im Fernsehen gesagt hatte, es wäre schlauer gewesen, statt des Zertifikats eine Impfpflicht einzuführen, war der Eingang seines Restaurants Tage später blutverschmiert, und am Geländer hingen drei Schweinefüsse.

Einschränkung der persönlichen Freiheiten

Jérôme Müggler, Direktor der Industrie- und Handelskammer Thurgau. Bild: PD

Die hitzige Auseinandersetzung um das Covid-Gesetz habe seiner Meinung damit zu tun, dass die Pandemie das Freiheitsverständnis einer Minderheit in der Bevölkerung grundsätzlich in Frage stelle, sagt Müggler. Der Staat räume den Bürgerinnen und Bürgern normalerweise grosse Mitbestimmungsrechte ein und lasse der individuellen Entfaltung viel Raum, weil es dem Land sehr gut gehe.

Jetzt mit der Pandemie seien Regierung und Parlament erstmals seit Jahrzehnten gezwungen, die persönlichen Freiheiten der Schweizerinnen und Schweizer etwas einzuschränken, was unabdingbar sei, um die Krise zu bewältigen. Nur würden nicht alle diese Notwendigkeit einsehen wollen. Selbstverständlich dürfe jeder seine eigene Meinung haben, sagt Müggler. Die Debatte müsse aber mit Argumenten geführt werden, und nicht mit Spraydosen oder der Brechstange.