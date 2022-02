Sandra Pfister neue Gemeinderätin in Roggwil

Politik Sandra Pfister hat in Roggwil die Nase vorn Die Parteilose entscheidet die Wahl in den Gemeinderat für sich. Barbara Scherrer scheitert auch im zweiten Anlauf. Markus Schoch 13.02.2022, 16.46 Uhr

Sandra Pfister tritt die Nachfolge von Urs Wehrle an. Bild: PD

Sandra Pfister und Barbara Scherrer sind sich in vielem einig, wie es in Roggwil laufen sollte. «Wir sind recht nahe beieinander», haben die zwei Frauen in einem Interview Ende Januar festgestellt. Am Sonntag haben sich die Roggwilerinnen und Roggwiler aber klar für die parteilose Pfister als neue Gemeinderätin entschieden: Sie erhielt 520 Stimmen, 332 entfielen auf Scherrer, die Mitglied der SVP ist und bereits 2011 erfolglos kandidiert hatte.

Das Resultat interpretieren die beiden gleich: Den Unterschied habe wahrscheinlich das Alter gemacht. Pfister ist 37, Scherrer 55. Eine Mehrheit habe sich für die Jüngere entschieden. Scherrer kann gut damit leben, vor allem auch wegen der Deutlichkeit des Ergebnisses. Sie sagt:

«So wie es ist, ist es richtig.»

Schade finde sie einzig, dass die Landwirtschaft nicht mehr in der Behörde vertreten sei. Urs Wehrle, der seinen Sitz frei gemacht hat, ist Bauer. Und Scherrer als Bäuerin in den Augen der SVP seine ideale Nachfolgerin im Ressort Landwirtschaft und Sicherheit. Doch nun tritt eine Pflegefachfrau in seine Fusstapfen.

Barbara Scherrer. Bild: PD

Pfister ist gut vernetzt

Pfister sieht darin kein Problem: «Ich bin jemand, der offen auf andere Menschen zugeht.» Bei der Abstimmung über das Pestizidverbot beispielsweise habe sie das Gespräch mit Bauernvertreter gesucht. «Man kennt sich.» Scherrer ist gut vernetzt im Dorf. Sie ist Offizier der Feuerwehr und Vorstandsmitglied des örtlichen Kinderhauses.